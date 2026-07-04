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Chystá se oficiální čeština pro Gothic 1 Remake, překladů ovšem vzniká víc

Ondřej Zach
  4:00

Gothic 1 Remake

05.06.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

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Do překladu titulků aktuálního hitu Gothic 1 Remake se pustilo hned několik překladatelských skupin. Jedna z nich bude oficiální, kromě PC se tedy podívá i na konzole.

Na oficiálním překladu spolupracuje s vydavatelem THQ Nordic tým Gothicz.net. Texty a další podklady tak mají přímo od vydavatele.

„Máme příslib, že náš překlad bude brán jako oficiální. Samozřejmě pořád se něco může pokazit, takže stoprocentní to bude, až čeština opravdu bude na Steamu a konzolích. Nicméně máme důvod věřit, že se to vše nakonec povede,“ píšou tvůrci na stránce věnované překladu.

Pragmata
Gothic 1 Remake - ukázka překladu od Farflame
Gothic 1 Remake - ukázka překladu od Farflame
Gothic 1 Remake - ukázka překladu od Farflame
96 fotografií

„Aktuálně pracujeme na vlastním překladu. Ačkoli si vypomáháme automatizovanými nástroji, každý překlad bude ručně zkontrolován a upraven překladatelem. Máme v týmu lidi, kteří velmi dobře znají Gothic a kteří spravují češtiny pro původní Gothic hry, takže veškeré Gothic názvosloví, názvy monster, předmětů, lokací, všechno z původní hry bude zachováno.“

Tým Gothicz upozorňuje, že překlad vzniká ve volném čase autorů. Vlastní překlad zabere pár měsíců, následovat bude testování a v neposlední řadě musí výsledek schválit THQ Nordic.

Gothic 1 Remake - ukázka překladu od Jamesovy češtiny

Gothic 1 Remake - ukázka překladu od Farflame

Souběžně však vzniká několik dalších překladů. Farflame hlásí, že mají přeloženo zhruba 35 procent a první verze vyjde určitě letos. Jamesovy češtiny už nabízejí rozpracovanou verzi, přeloženo je zhruba 40 procent textu. Tyto překlady vznikají ručně. Pokud však máte zájem o AI překlad s korekcemi, zkuste verzi od Livi8D.

Gothic 1 Remake je návrat legendy

Gothic není jedno z těch moderních kolosálních RPG s ohromnými světy, tisíci NPC napříč mnoha virtuálními městy a hromadou aktivit. Přesto počítejte s tím, že i zde pohodově strávíte přes 50 hodin času a pořád bude co dělat.

Gothic 1 Remake

Gothic 1 Remake

„U Gothic 1 Remake jsem nakonec strávil přes 55 hodin, než jsem se probojoval k závěrečným titulkám. A musím uznat, že jsem si je až na pár trochu hluchých míst dosyta užil. Ano, jsem fanoušek původní hry, pro mne to bylo RPG, na kterém jsem vyrůstal, takže jistou zaujatost nemohu popřít. Ale zároveň si myslím, že modernizace 25 let staré hry se povedla tak dobře, že může získat klidně i nové fanoušky,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.

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