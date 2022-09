Revoluce se nekoná, Google zavírá streamovací herní službu Stadia

„Představte si, že sledujete na YouTube herní trailer. Následně kliknete na tlačítko Play a objevíte se okamžitě ve hře, jejíž trailer jste právě dokoukali. Bez instalace a čekání, vše v prohlížeči Chrome.“

Široký výběr her na plné detaily bez nutnosti vlastnit drahý hardware? To je budoucnost hraní. Ale Stadia ne.

Těmito slovy propagovala společnost Google v březnu roku 2019 svoji revoluční službu Stadia, která slibovala hraní moderních novinek i těm, kdo nechtějí utrácet desítky tisíc korun za výkonný hardware. Stačilo si k tomu pořídit pod televizi jen malou krabička za zhruba dva a půl tisíce a rychlé internetové připojení.

Samotná myšlenka je samozřejmě v jádru dobrá a s největší pravděpodobností je ve streamingu a cloudu budoucnost hraní (viz shodou okolností náš dnešní článek o pohodlném hraní na televizích Samsung), jenže Google ji pojal špatně. Nabízí se myšlenka, že předběhl dobu a obětoval se proto, aby vyšlapal cestu svým úspěšnějším nástupníkům, ale to není pravda. Společnosti Microsoft (xCloud) a nVidia (GeForce Experience) spustily své služby v přibližně stejnou dobu. I když úplně nevidíme do udržitelnosti jejich obchodního modelu, minimálně z uživatelského hlediska dávají mnohem větší smysl..

Stadia byla průšvih hned od začátku a bohužel teď nemyslíme jen mimořádně obskurní televizní reklamu, která zákazníky spíš odpuzovala. Služba byla totiž spuštěna předčasně a provázely ji technické problémy. Google sliboval hraní v maximálních detailech ve 4K HDR při 60 FPS, s výhledem na 8K ve 120 FPS, přičemž realita i v osekaném Full HD vypadala v praxi takto:

Gene Park @GenePark here is my Google Stadia review in one GIF.



this is on The Washington Post's Gigabit Ethernet last week. https://t.co/qexEv6vyUD oblíbit odpovědět

Technický stav se sice časem výrazně zlepšil, zůstal však mimořádně špatně zvolený platební model. Hry stály stejně jako na jiných platformách, ovšem kvůli videokompresi nabízely horší kvalitu, byly přímo závislé na stabilním připojení k internetu a pokud jste chtěli hrát na plné detaily, museli jste platit měsíční poplatek.

Ano, když to fungovalo, bylo to ok, viz třeba naše recenzování Cyberpunku 2077, celkově však tento systém přinášel až příliš moc „ale“ a tak nedokázal oslovit dostatek zákazníků na to, aby se jeho další provoz vyplatil.

Google naštěstí vrací peníze za nákup HW i SW. Možná se z tohoto gamepadu stane jednou vzácný sběratelský artefakt.

Než aby se Google odhodlal k nějakým výraznějším změnám, raději se rozhodl celý projekt zrušit. I když to ještě před několika měsíci vehementně popíral (viz například tento červencový článek z Eurogameru), následuje Stadia osud projektů jako Google Plus, Google Hangouts, Google Answers a desítek dalších (viz jejich dlouhý seznam na Wikipedii).

Vypnutí Stadie je naplánováno na 18. ledna příštího roku, jedinou dobrou zprávou pro všechny zákazníky je, že jim veškeré finanční prostředky utracené za nákupy související s touto službou, ať už jde o hardware nebo software, budou vráceny

Hůře jsou na tom vývojáři, kteří o tomto záměru Googlu neměli ani tušení a na portováním svých her ztratili spoustu času a peněz.