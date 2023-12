Nejvyhledávanější hrou roku na Googlu je ta ze světa Harryho Pottera

O Hogwarts Legacy se hojně debatovalo již dlouho před vydáním, důvodem byly výroky autorky knižní předlohy J. K Rowlingové na adresu transexuálů (viz náš článek). Více než k samotné hře, tedy jejímu příběhu, hratelnosti nebo uměleckému zpracování, se lidé vyjadřovali k problematice sexuálních menšin, potažmo „kultuře zákazů“ a svobodě projevu.

Hogwarts Legacy nebyla nominována ani na jednu z cen letošních Game Awards. Je to prostě povedený dárek fanouškům Harryho Pottera, nic víc, nic míň.

Samotné vydání hry se obešlo bez větších skandálů. Hogwarts Legacy dokonale naplnila očekávání a pro fanoušky předlohy jde konečně o ten vysokorozpočtový open world, jaký si dlouhou přáli. Na druhou stranu nikomu jinému patrně nemá co nabídnout, protože nedělá nic, co bychom v různých obdobách neviděli už mnohokrát (viz naše recenze). Každopádně vývojáři mohou být spokojeni, kromě skvělých prodejů (viz náš článek) je může těšit i to, že se jejich hra stala letos tou celosvětově nejvyhledávanější na Googlu.

V pětici nejúspěšnějších her v tomto ohledu nalezneme i The Last of Us (letos se dočkal vydání na PC a především seriálu), Connections (variace na křížovky v podání novin NY Times, Battlegrounds Mobile India (Indie se letos stala nejlidnatější zemí světa) a Starfield. Až po nich následuje letošní vítěz herního Oscara za hru roku Baldur’s Gate 3.

Že kontroverze fungují a dokážou přitáhnout pozornost i k ne úplně očekávanému hitu, dokazuje i úspěch střílečky Atomic Heart na devátém místě. Zaujala tím, že paroduje éru Sovětského svazu, což ovšem činí tak rafinovaně, až ji mnoho lidí podezírá z propagandy (viz náš článek).

Celý žebříček si můžete prohlédnout na tomto odkazu.