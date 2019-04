Gone Home, jedna z nejzásadnějších her posledních let, je dočasně zdarma

Když nenápadná adventura Gone Home před šesti lety vyšla, způsobila poprask a mnoho vášnivých diskusí. Její autoři se totiž odvážně pustili do témat, které budí vášně i v široké veřejnosti. Ve světě počítačových her pak pro ně do té doby nebyl prostor.



Pohled na násilí ve hrách nechává hráče chladnými. Ale co takový tampon?

Gone Home je o vyrůstání, mladické rebelii a převážně o homosexuální lásce. Více než o počítačovou hru jde spíše o moderní umění, které z části ponechává svoji interpretaci na samotných hráčích. Hlavní hrdinkou je mladá dívka Katie, která se po dlouhodobém pobytu v zahraničí vrací k rodičům, ovšem rodný dům nachází opuštěný. Co se v něm stalo, si už budete muset zjistit sami z nalezených dokumentů. Pohledy, deníčkové záznamy, ale i úřední dopisy či nákupní seznamy skrývají řadu indicií, které vám pomohou rozplést tajemství Katiny dospívající sestry Samanthy. Odborná kritika hru od začátku vynášela do nebes u hráčské veřejnosti to však měli tvůrci ze studia Fullbright daleko těžší.

Vedle úzké (ovšem velice hlasité) skupiny „haterů“, kteří prostě automaticky startují, když vidí termíny jako feminismus, LGBTQ hnutí anebo punk, se na tvůrce oprávněně snesla kritika i za nedostatek interaktivity, krátkou herní dobu a vysoké pořizovací náklady. To vám však teď už může být jedno, protože hra je do 5. května k mání zdarma na obchodu Humble Bundle. Tentokrát však nedostanete steamový kód, ale „pouze“ spouštěcí soubor, který si pro budoucí využití budete muset někam uschovat.

Tím se však nenechte odradit. Gone Home je naprosto zásadní interaktivní dílo, bez něhož bychom možná nikdy neměli takové pecky jako Life is Strange, Firewatch nebo What Remains of Edith Finch.