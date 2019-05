Nový klient GOGu slibuje integrovat všechny herní platformy do jedné

Že každé větší herní studio vyžaduje na PC svého vlastního klienta už jsme si za poslední roky zvykli. To však neznamená, že bychom z toho byli nějak extra nadšení. Stále častěji se tak ozývají hlasy volající po jednotném rozhraní, které umožní integrovat všechny klienty do jednoho. Ostatně není to tak dlouho, co jsme psali o českém softwaru Playnite, který se o něco podobného pokouší.



GOG Galaxy 2.0 je další konkurencí zavedenému Steamu.

Nyní se do něčeho podobné chce pustit i oblíbený obchod GOG s chystaným updatem svého launcheru Galaxy na verzi 2.0. Nejen, že slibuje mít všechny hry z různých PC obchodů na jednom místě, ale dokonce jej prý půjde i propojit s konzolemi.

Díky tomu bude mít na jednom místě přehled všech vašich her, včetně pokročilých statistik, jako je třeba odehraný čas či získané achievementy. Co víc, autoři mají v plánu i spojení všech vašich kontaktů tak, abyste při odesílání zpráv nemuseli řešit, na které platformě je vlastně máte.

Neznamená to samozřejmě, že byste zbylé klienty hned mohli odinstalovat, natož, že by bylo na PC možné hrát konzolovky – Galaxy 2.0 bude jen nadstavba.

Zní to dobře, moc dobře, otázkou však je, jestli to nakonec bude fungovat. Autoři zatím spustili uzavřenou betu, až se nám vše podaří otestovat dáme vám samozřejmě vědět.