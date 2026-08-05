Připravovaný seriál od Prime Video se chystá adaptovat hry God of War z roku 2018 a pokračování God of War: Ragnarök z roku 2022. Do hlavní role byl obsazen Ryan Hurst. Ten si však při kaskadérském kousku natrhl biceps, přičemž rekonvalescence se odhaduje na několik měsíců.
Amazon se proto rozhodl, že roli přeobsadí. Bude nutné přetočit i scény z již hotových prvních čtyř dílů. Kandidátem na roli Krata je podle informací Variety bývalý wrestler Dave Bautista. Ten přitom před dvěma lety překvapil fanoušky, když změnil životní styl a výrazně zhubl.
Amazon chce natočit rovnou dvě série naráz. To mimo jiné znamená, že pro druhou řadu bude role Calluma Vinsona (Atreus v první sérii) přeobsazena. Důvodem je časový posun v příběhu u druhé řady – Vinson by byl až příliš mladý. Produkce by měla pokračovat letos v říjnu.
„Ragnarök jednoduše nemohl dopadnout lépe. Je to sice v jádru úplně to samé, co minule, jenže kde vývojáři ubrali na originalitě, tam přidali na hloubce příběhu a do dobře známých kulis připravili strhující drama. Navíc toho dodali pořádnou porci, ke které se můžete ještě dlouho vracet po dohrání za nesplněnými vedlejšími úkoly. Těch pár negativ, jako příliš pomalý rozjezd, otravné „vtipné“ postavy nebo klišé v podobě snových sekvencí sice poněkud sráží naše celkové hodnocení, v kontextu celku jsou ovšem bezvýznamná,“ napsali jsme v recenzi God of War: Ragnarök.