Exkluzivita značky God of War končí, na PC si jí zahrajeme už v lednu

Společnost Sony v posledních letech zásadně změnila svoji obchodní strategii a dává hráčům na PC ochutnat to nejlepší ze své nabídky donedávna přísně chráněných exkluzivit. Po Detroitu, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Days Gone a nedávno oznámeném Uncharted 4 nyní přichází čas i na zřejmě nejlepší exkluzivitu minulé generace (viz náš článek), výpravnou příběhovou jízdu God of War.

Jednou z největších přednsotí God of War je kamera, která se obešla zcela bez střihů.

V ní v roli stárnoucího bojovníka Kratose a jeho syna Atrea putujeme světem inspirovaným severskou mytologií a kromě skvěle zrežírovaných soubojů sledujeme na herní poměry neobvykle emotivní příběh, „Pokud máte rádi v dobrém smyslu „klasické“ příběhové hry pro jednoho hráče bez mikrotransakcí, lootboxů, sociálních nadstaveb a všech ostatních zbytečností, není nad čím váhat.,“ napsal jsem v naší dobové recenzi a platí to dodnes.

Obávat se nemusíte ani o technologickou stránku. Jednak hra za ty tři roky od vydání prakticky nezestárla, protože tehdy šlo o absolutní technologickou špičku, jednak počítačová verze dostane všechny ty moderní vychytávky, kterými se zástupci PC Master Race tak rádi chlubí v diskusích. Pokud na to budete mít dostatečný hardware, můžete se těšit na 4K rozlišení s nezastropovanou snímkovací frekvencí, vylepšené nasvětlení či podporu ultraširokých monitorů. To vše za přijatelných 1300 Kč už 14. ledna na Steamu i v Epic Store.

Ze strany Sony jde o notně sebevědomý krok, který má jasný cíl – zaháčkovat nové zákazníky a donutit je ke koupi PlayStationu 5, kde příští rok vyjde pokračování s podtitulem Ragnarok. Jestli se jim to vyplatí ukáže až budoucnost, v tuto chvíli však mohou být hráči spokojení. A doufat, že se podobné péče dostane i značkám The Last of Us, Ratchet & Clank a s odstupem i Ghost of Tsushima.