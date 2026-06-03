Informace o hře God of War Laufey už před časem unikly na veřejnost. O hře, kde nebude hlavním hrdinou Kratos, nýbrž jeho zesnulá žena Faye, se již vědělo a dokonce se naplnily i náznaky, že půjde o akčnější hru propojující vícero světových mytologií. Jenže i tak posloužila první ukázka ze hry jako dobré vysvětlení, na co přesně se můžeme těšit.
Důležité je totiž vědět, že nejde o prequel, nýbrž hru, která se odehrává paralelně s God of War (2018) a God of War Ragnarok. A samozřejmě je to plnohodnotný díl, ne žádný spin-off, jak se dříve myslelo. Faye, kterou Kratos pochoval již na začátku první jmenované hry, se totiž po smrti nedočkala zaslouženého klidu, nýbrž se ocitá ve světě, který se jmenuje Everywhen. Podle všeho jde o jakousi formu očistce pro bohy, kde rozhodně nepanuje přátelská atmosféra.
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V tomto světě bude Faye potkávat bohy z různých mytologií, v úvodní ukázce se střetla s tibetským bohem Begtse (původ v buddhismu) a egyptskou bohyní Sachmet. Potenciál, koho všeho zde Faye může ještě potkat je v podstatě bezbřehý, od řeckých bohů, které Kratos zabil v původní trilogii, přes ty severské z uplynulých her až po deity z jakékoliv jiné mytologie.
Celou ukázku, která má přes 20 minut, můžete vidět zde:
Fanoušci už navíc rozjeli debaty ohledně toho, že právě Faye stojí za nevysvětlenými záhadami z předchozích her a že bude propojena s jejich děním více, než si myslíme. Kdo zatroubil na roh a přivolal mořského hada v prvním díle? Co viděl Kratos ve světelném sloupci v Alfheimu? Je Everywhen to, co Odin hledal s pomocí záhadné masky v podstatě celý Ragnarok? Fanoušci God of War lore teď mají rozhodně o čem mluvit.
Hra bude příběhově opravdu nabitá, podtrhuje to pak třeba návrat skladatele Beara McCrearyho, který složí hudbu i k tomuto dílu, nebo hvězdné osazení rolí: Faye ztvární Deborah Ann Woll (Daredevil), podivnou kostku slizu pak Jack Quaid (The Boys).
Po stránce hratelnosti se God of War Laufey snaží nabídnout více dynamickou akci, Faye bude skákat a zasazovat údery i ve vzduchu, ovšem zároveň je hra pořád více podobná dosavadním God of War titulům, než třeba opravdu zběsilým akcím typu Bayonetta. Nebudou chybět různá komba a zakončovací údery, z repertoáru zbraní jsme viděli pouze kouzelný meč a magické údery pěstmi.
Grafická stránka hry splňuje vysoké standardy her od studií PlayStationu: detailní mimika obličejů, celkově vysoká míra detailů a hlavně profesionální snímání pohybu herců a propracované cut scény. Ačkoliv byla ukázka ze hry opravdu dlouhá, dost jejich částí byl spíše takový interaktivní film, což je koneckonců také standardem pro singleplayerové tituly PlayStationu.
Co se reakcí lidí týče, dají se zatím označit jako smíšené. Pokud dáme stranou ohrané kulturní války nebo věčně nabručeného režiséra původní trilogie (tomu se nové díly vůbec nelíbí), pro fanoušky God of War je tento titul povětšinou splněným snem. Širší mainstremaové publikum ale podotýká, že dialogy z ukázky místy působí trochu křečovitě, podobné třeba propadáku Forspoken. Spousta lidí pak také nechápe přítomnost želatinové kostky jako jedné z hlavních postav, ale doufáme, že se vše v plné hře řádně vysvětlí.
Autoři bohužel neoznámili, kdy má God of War Laufey vyjít, a to ani přibližně. Podle délky ukázky a míry detailů hra rozhodně vypadá blízko dokončení, ovšem to už je jen spekulace. Známý herní novinář Jason Schreier nicméně k tomu všemu podotkl, že hra rozhodně není „roky vzdálená“ a že hra určitě nebude čekat na vydání až do roku 2028.
FWIW I wouldn't read too much into God of War Laufey not getting a release date or window — in contrast to a lot of other big announcements, this one *isn't* years away— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) June 3, 2026 at 12:37 AM
Vypadá to tedy, že si datum vydání Sony spíše takticky střeží, aby příliš nezastínila marketing blížícího se Wolverina, ale vypadá to, že God of War Laufey vyjde příští rok. A vlastně bychom ani nebyli příliš překvapení, kdyby to bylo klidně už v jeho první polovině.