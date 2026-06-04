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Virální příspěvek výrobce pizzy popudil tvůrce God of War Laufey

Ondřej Zach
  9:55
Odhalení nové akční hry God of War Laufey vzbudilo u části fanoušků rozpaky. Přisadil si i výrobce a rozvozce pizzy Domino’s, což tvůrce hry ze studia Santa Monica popudilo.

God of War Laufey přijala část hráčů s rozpaky, což dokazuje i poměrně vysoký počet palců dolů u zveřejněného videa na YouTube – u gameplay záběrů je poměr 299 ku 145, u samostatného videa, v němž tvůrci představují hlavní hrdinku, dokonce palce dolů převažují.

Části hráčů se nelíbí, že místo boha válka Krata budou hrát za jeho ženu Faye. Jiní poukazují, že herečka Deborah Ann Woll, podle níž byla Faye do hry převedena, vypadá ve skutečnosti lépe než ve hře a obviňují tvůrce ze záměrného zošklivení. Dalším se nelíbí stylizace a s vyjádřením přišel dokonce i David Jaffe, tvůrce původních her God of War, podle nějž novinka vypadá příšerně.

God of War Laufey

Deborah Ann Woll

Sociální sítě zkrátka právě teď God of War Laufey žijí, čehož na X využila i Domino’s Pizza UK, která si neváhala přisadit: „Hra God of War bez Kratose = Pepperoni Passion bez pepperoni“.

Její příspěvek se stal virální, posbíral 3,7 milionu zobrazení. Zřejmě z toho důvodu studio zareagovalo. „Ok, díky za zpětnou vazbu, firemní účte Domino’s Pizza,“ napsali ironicky a trochu popuzeně tvůrci.

God of War Laufey byl odhalen během nejnovějšího pořadu State of Play, v němž PlayStation představil hry, které v nadcházejících měsících zamíří na PlayStation 5.

God of War Laufey
God of War Laufey
God of War Laufey
God of War Laufey
45 fotografií

Laufey se odehrává paralelně s God of War (2018) a God of War Ragnarok. Je to plnohodnotný díl, ne spin-off, jak se dříve myslelo. Faye, kterou Kratos pochoval již na začátku první jmenované hry, se po smrti nedočkala zaslouženého klidu, nýbrž se ocitá ve světě, který se jmenuje Everywhen. Podle všeho jde o jakousi formu očistce pro bohy. Podrobnosti čtěte na Bonuswebu zde.

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