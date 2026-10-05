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Řežba God of War Laufey vyjde s českými titulky

Ondřej Zach
  10:53

God of War Laufey

16.02.2027 PS5

iDNES.cz

nehodnoceno
Herní karta
Příběh zesnulé Kratovy ženy Faye v připravované playstationové exkluzivitě God of War Laufey bude opatřen českými titulky.

Ačkoliv řežba God of War Laufey vychází až příští rok v únoru, české zastoupení PlayStationu se už vyjádřilo k české lokalizaci. „Můžeš se začít těšit ještě víc. Další kapitola legendární série God of War bude mít české titulky,“ oznámil PlayStation CZ.

God of War Laufey
God of War Laufey
God of War Laufey
God of War Laufey
42 fotografií

God of War Laufey byl odhalen během červnového pořadu State of Play. Odehrává paralelně s God of War (2018) a God of War Ragnarok. Je to plnohodnotný díl, ne spin-off, jak se dříve myslelo.

Faye, kterou Kratos pochoval již na začátku první jmenované hry, se po smrti nedočkala zaslouženého klidu – ocitá se ve světě Everywhen. Podle všeho jde o jakousi formu očistce pro bohy. Podrobnosti čtěte na Bonuswebu zde.

God of War Laufey

God of War Laufey

Odhalení God of War Laufey přijalo část fanoušků s rozpaky. Některým vadí, že nebudu hrát za hlavního protagonistu předešlých dílů Kratose, podle dalších vypadá herečka Deborah Ann Woll, která ztvární Faye, ve hře hůře než ve skutečnosti. Studio Santa Monica tak hráče raději rychle ujistilo, že s Kratosem rozhodně nekončí.

God of War Laufey vychází 16. února 2027 na PlayStation 5.

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Témata: PlayStation

iDNES.cz

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