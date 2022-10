Na internet unikly detaily příběhu God of War: Ragnarök

A je to tu zase. Na internet předčasně unikly zásadní spoilery z očekávané playstationové exkluzivity. Na rozdíl od The Last of Us 2 za to ovšem tentokrát nemůžou hackeři (viz náš článek), ale netrpěliví prodejci, kteří začali prodávat naskladněné fyzické kopie dřív, než k tomu dostali povolení.

Pokud si chcete hru naplno vychutnat včetně momentů překvapení, musíte se nově na internetu pohybovat opatrně a ideálně se vyhýbat všem diskusím a sociálním sítím. Vždy se totiž najde nějaký hlupák, který má nutně potřebu zkazit ostatním zážitek a chystané zvraty v příběhu napíše i ke zcela nesouvisejícím tématům.

Jak moc je to pro vývojáře frustrující, ukázal například hlavní designér hry Corey Balrog, který se na Twitteru zamyslel nad tím, jestli by nebylo pro příště lepší mít na disku jen samotný instalátor, jako to měl například poslední díl série Call of Duty.

cory barlog @corybarlog you know, right now, I can really understand the benefit of having just an installer on the physical disc.



smh https://t.co/tpGnZweyIU oblíbit odpovědět

Co jsem tak koukal, prvotní reakce ze strany fanoušků jsou víceméně kladné a rozhodně se nebude opakovat panika a rušení předobjednávek, jako tomu bylo po úniku geniální „golfové“ scény z The Last of Us 2. Samozřejmě se najdou i tací, kteří by chtěli jiné vyústění příběhu, ale tak už to holt v umění chodí a nikdy se nelze zalíbit všem.

Každopádně doporučujeme obezřetnost. Vše důležité se o hře od nás dozvíte už ve čtvrtek a slibujeme, že si na spoilery dáme mimořádný pozor. Hru samotnou si pak budete moct sami zahrát 9. listopadu na PS4 a PS5.