Vychází Glitchpunk, připomíná Grand Theft Auto 2 ve světě Cyberpunku

Moderní hry odehrávající se v otevřených světech jsou stále komplexnější (neplést s obtížnější) a neustále se vyvíjejí k lepšímu. Občas se nám ovšem zasteskne po starých dobrých časech, kdy jsme jednoduše spustili hru a okamžitě se začali bavit, aniž bychom se museli zabývat RPG prvky, košatými dialogy a náročnou správou inventáře.

Hra Glitchpunk se vrací do doby, kdy jsme na Grand Theft Auto ještě koukali shora a mohli beztrestně páchat zločiny, aniž bychom se u toho museli zabývat jejím sociálně kritickým podtextem. Jde o městskou akci v otevřeném světě, ve které v roli zdivočelého androida budete plnit řadu misí pro několik znepřátelených frakcí. Jediný podstatný rozdíl oproti legendárnímu druhému dílu GTA je v tom, že se odehrává ve sci-fi světě.

Název napovídá, že by mohlo jít o parodii na rozbitý Cyberpunk 2077 (glitch – zádrhel, problém, závada), ale není to tak, na hře už se pod tímto názvem pracuje několik let.

Nyní konečně dospěla do stavu, kdy ji mohou autoři konečně ukázat lidem, byť aktuálně jen ve formě předběžného přístupu. Zatím je k dispozici jen jedno město, celkově se počítá se čtyřmi.

Dosavadní reakce jsou veskrze pozitivní, byť se najdou lidé, podle kterých je vzhledem k aktuálnímu stavu hry cena nastavená na hodnotu cca 350 Kč hodně nadsazená.