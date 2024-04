Stáhněte se zdarma zběsilou kyberpunkovou akci Ghostrunner

Ghostrunner dokázal v roce 2020 využít hlad po tou dobou už po několikáté odloženém Cybepunku 2077 a přestože s ním kromě sci-fi zasazení nemá nic společného, podařilo se mu napříč platformami prodat přes dva a půl milionu kopií.

I když nabízí jakýs takýs příběh, jde spíše jen o sérii samostatných výzev, podobně jako tomu bylo třeba v Portalu. Na rozdíl od něj ovšem neprověří váš intelekt, jako spíše rychlost reakcí. Budete totiž parkourovým stylem pobíhat po členitých arénách a vyhýbat se projektilům nepřátel, které je možné zlikvidovat pouze na blízko pomocí ostře nabroušené katany.

Jen pozor, hra je sice krátká, ale poměrně obtížná a tak se musíte smířit s tím, že budete často umírat a opakovat některé pasáže do zblbnutí. V naší pochvalné recenzi jsme hru přirovnali k filmu Edge of Tomorrow (Na hraně zítřka), kde Tom Cruise uvázne v časové smyčce v boji s emzáky. S každou další smrtí se člověk sám stává stále dokonalejším zabijákem a než znovu umře, posune se o kousek dál.

Ghostrunnera si můžete přidat do knihovny na tomto odkazu, zůstane vám tam už napořád. Jen to musíte stihnout do 18. dubna, poté totiž bude v nabídce nahrazen zase jinou hrou.