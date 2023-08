Jakoby už říjen nebyl dostatečně nabitý, dostaneme ještě Ghostrunnera 2

Vydání Ghostrunnera v roce 2020 bylo zastíněno žánrově velmi podobným Cyberpunkem 2077, přesto se tato povedená akční řežba ke svému publiku dostala (viz naše recenze). Nakonec se jí podařilo oslovit tolik lidí, že se její polští tvůrci rozhodli vyrobit pokračování, na které už ani nebudeme muset příliš dlouho čekat.

To je sice veskrze pozitivní zpráva, má však svoje veliké ale. 505 Games se totiž rozhodli vydat Ghostrunnera 2 v říjnu, což je z hlediska her nejsilnější měsíc za poslední roky. Posuďte sami, během jeho jednatřiceti dnů se na nás chystá mimo jiné Detective Pikachu Returns, Forza Motorsport, Assassin’s Creed Mirage, Lords of the Fallen, Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Cities Skylines II , Alone in the Dark a Alan Wake II.

Hrozí tak, že v této tvrdé konkurenci Ghostrunner 2 jednoduše zapadne, už jen proto, že mu média nebudou moci věnovat tolik prostoru, který by si asi zasloužil.

Ale nesýčkujme, reakce na nedávno proběhlou betu byly ryze pozitivní a jak se říká, kvalita si své zákazníky vždycky najde.