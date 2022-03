Chystá se nová hra o Krotitelích duchů, příliš důvěry nevzbuzuje

Dvojice filmů o krotitelích duchů bez debat patří do zlatého fondu osmdesátkové kinematografie, nabízí se ovšem myšlenka, že tam také měla zůstat. Většina pokusů o oživení značky dopadla rozpačitě, ať už šlo o podivný remake, ve kterém byly vyměněny mužské postavy za ženské, anebo loňské regulérní pokračování.

Co se týče grafiky, o žádný zázrak nepůjde.

To samé lze říci i o videoherních adaptacích, a proto není divu, že v nás nejnovější představení hry Ghostbusters: Spirits Unleashed vlnu nadšení nevyvolalo. Postará se o ní zkušené, nicméně v oblasti průměru se dlouhodobě plácající studio Illfonic, které má za sebou tituly jako Predator: Hunting Grounds (naše recenze) nebo Friday the 13th (naše recenze). Což o to, filmové licence si umí vybírat dobře, ovšem ve výsledku vždy šlo o nevýrazné a snadno zapomenutelné hry.

Bohužel to vypadá, že i Ghostbusters: Spirits Unleashed budou vytvořeni podle stejného mustru. Má jít totiž o asynchronní multiplayerovou hru, kdy má čtveřice lovců za úkol polapit jednoho ducha. Těch bude samozřejmě na výběr několik druhů, od těch nenápadných, co útočí ze stínů až po veliká monstra.

Z oznamovacího traileru je patrné, že ani po grafické stránce nepůjde o žádný zázrak, na druhou stranu fanoušci série musí být potěšení jeho odlehčenou stylizací.

Jestli hře křivdím, nebo zklame tam, kde už zklamalo mnoho jiných předtím (pamatuje ještě někdo na Evolve?), se dozvíme koncem roku a to na Epic Store, xboxech i playstationech.