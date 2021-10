Nový Ghost Recon bude free 2 play, první díl je dočasně zdarma

I když červencové oznámení chystané free 2 play střílečky xDefiant ze světa The Division vyvolalo spíše posměch (viz náš článek), Ubisoft se nevzdává a licenci na jméno spisovatele Toma Clancyho hodlá nadále využívat nečekanými způsoby. Ryze multiplayerové podoby se tak již brzy dočká i zavedená série válečných stříleček Ghost Recon (o její bohaté historii si můžete přečíst v našem podrobném článku). Čerstvě oznámený díl s podtitulem Frontline ovšem bude zcela něco jiného, než na co jsou její fanoušci dosud zvyklí. Půjde totiž o ryze multiplayerový battle royale až pro 102 hráčů najednou, který bude k dispozici ke stažení zcela zdarma.

Vývojáři jsou si naštěstí plně vědomi, jaký přetlak aktuálně v tomto žánru panuje a tak slibují mnoho změn. Předně zde nenajdeme klasickou mechaniku stále se zmenšujícího území, navíc se nechtějí vzdát ani vcelku vysokého realismu (alespoň ve srovnání s jinými mainstreamovými značkami). Klíčem k úspěchu pak bude komunikace v rámci tříčlenných týmů.

Kromě battle royale (zde nazývaného expedice) mají být v době vydání k dispozici i jiné herní módy s daleko přímočařejší akcí. Jestli tento „rebrand“ skončí obrovským úspěchem jako Rainbow Six: Siege nebo fiaskem jako Hyperscape se dozvíme 14. října, kdy bude k dispozici hratelná beta. Vstup do ní bude ovšem jen pro zvané, pokud máte zájem, zkuste štěstí a přihlašte se tady.

Původní Ghost Recon z roku 2001 už dnes nevypadá nejlépe.

Pokud je na vás tento koncept moc divoký, možná vezmete za vděk prvním dílem série, který je aktuálně k dispozici pro PC hráče zdarma na tomto odkazu. Jediné, co k jeho aktivaci potřebujete je účet na platformě Ubisoft Connect. Ovšem pozor, hra je z dnešního pohledu nejen pořádně ošklivá, ale i mimořádně obtížná. Pokud vám to však náhodou bude připadat stále málo, můžete si stáhnout rozsáhlý update, na kterém zapálený fanoušek pracoval 16 let (viz náš článek).