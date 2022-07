Série Ghost Recon unikla zprznění, nechtěná free 2 play odbočka se ruší

Že by Ubisoft chtěl mít ve svém katalogu podobný hit, jakým jsou Fortntie, Apex Legends nebo Call of Duty: Warzone, je dobře známé, všechny dosavadní pokusy v této oblasti jsou ovšem zatím velice nešťastné.

Dosavadní pokusy Ubisoftu a o free 2 play battle royale hit jsou neúspěšné. Zlomí to XDefiant?

Nešťastný Hyper Scape už to má dávno za sebou (viz náš článek), chystaný XDefiant se kvůli negativním reakcím fanoušků raději vzdal propojení na světy spisovatele Toma Clancyho (viz náš článek) a Project Q vypadá nezajímavě už od pohledu (viz náš článek).

Kýženým hitem se určitě nestane ani Ghost Recon: Frontline, zamýšlená akční odbočka od zavedené taktické série (viz náš retro článek), který je nyní, ani ne rok od svého oznámení, zrušena. Není to ovšem žádné překvapení, hra vypadala od začátku nenápaditě a zaměnitelně, a Ubisoft ji na základě negativních reakcí stejně odložil na neurčito.

O moc větší smutek v nás nevyvolává ani zrušení Splinter Cellu pro virtuální realitu, po oznámení plnohodnotného remaku prvního dílu už jsme stejně zapomněli, že něco takového vůbec mělo vzniknout.

Zdá se, že v Ubisoftu probíhá malé zemětřesení, zrušeny byly totiž i další dvě dosud neoznámené hry a očekávaná akční hra na motivy filmu Avatar se odložila až na příští fiskální rok. Ten letošní má toto francouzské vydavatelství vyloženě slabý a ani chystané Mario + Rabbids Sparks of Hope a Skull and Bones už to nejspíše nevytrhnou.