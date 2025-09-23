Kolik stála výroba Ghost of Yotei a kauza vyhozené vývojářky

Ondřej Zach
  14:49
Očekávaná samurajská akce Ghost of Yotei už pomalu klepe na dveře. O tom, kolik stála výroba v porovnání s předchozím dílem či proč byla vyhozena jedna ze zaměstnankyň, se rozpovídal Brian Fleming, spoluzakladatel studia Sucker Punch.

Když před pěti lety vyšla samurajská akce Ghost of Tsushima, hráči si ji okamžitě zamilovali. Ačkoliv v mnohém připomíná moderní verze Assassin’s Creed, jen zasazené do Japonska, hráčům se líbí přímočarý příběh, skvělý bojový systém, nádherný svět a v neposlední řadě i jeho ideální velikost.

Ghost of Yotei se odehrává v jiném časovém období a představí i novou hrdinku. Rozpočet, velikost týmu i čas na vývoj ovšem zůstávají zhruba stejné. „Když se podíváme na finance a náklady, na člověko-roky, na počet měsíců a velikost týmu, který na tom pracoval, je to vlastně velmi, velmi podobné,“ řekl Brian Fleming serveru Gamefile.

Ghost of Tsushima měla rozpočet zhruba 60 milionů dolarů, přičemž studio Sucker Punch čítá zhruba 160 lidí, což je dnes vnímáno jako středně velké. Část prací byla outsourcována. Prodeje napříč PlayStationem 4, PlayStationem 5 a PC se loni v září přehouply přes 13 milionů kopií.

Rozhovor se dotkl také vyhozené vývojářky Drew Harrisonové, která nejprve na sociální síti nepříliš vhodně komentovala smrt aktivisty Charlieho Kirka – komentář po svém vyhazovu obhajovala jako „boj proti fašismu“.

„Drew už u nás nepracuje. Myslím, že jako studio se shodujeme na tom, že oslavování nebo zlehčování něčí vraždy je pro nás nepřijatelné, a jednoznačně to odsuzujeme. Takové je naše studio a takový je náš postoj,“ reagoval Fleming. Tázající se chtěl tématu ještě dále věnovat, zástupce Sony ovšem dodal, že se k tomu nebude dále vyjadřovat.

Je třeba dodat, že tvůrci se na sociálních sítích dostali pod palubu hned ze dvou stran. Jedna (zejména na X) vyzývá k bojkotu kvůli woke vývojářům a ruší předobjednávky. Druhá (zejména na Bluesky) vyzývá také k bojkotu a žádá, aby vývojářka dostala svou práci okamžitě zpět. V tuto chvíli není možné objektivně posoudit, zda mají výzvy nějaký hmatatelnější dopad, pravděpodobně však jde o bouři ve sklenici vody. Ghost of Yotei patří mezi nejpředobjednávanější hry v řadě PlayStation Storech, mnohde je i na prvním místě.

Ghost of Yotei vychází 2. října exkluzivně na PlayStation 5, opatřena bude českými titulky. My už nové dobrodružství pilně testujeme, recenzi vám nabídneme ještě před vydáním hry.

