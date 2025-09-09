Rozkvetlé sakury, vodopád, vítr pohrávající si s listím a další vypadají úchvatně. Atmosféru ještě umocňuje hudební podkres, rozšířená verze skladby The North, kterou složil Toma Otowa. Uživatelé v reakcích píšou „Celých těch 10 minut mi připadalo jako terapeutické sezení“ či „Při sledování tohoto videa mi klesla hladina stresu“.
Vlastní hra ovšem bude s nádherným prostředím ostře kontrastovat. Skupina zločinců známá jako Yotei Six připravila před šestnácti lety v srdci Ezo Atsu o všechno. Zabili její rodinu a zemřít měla i ona. Ale přežila. Naučila se bojovat a po letech se vrací do své domoviny se seznamem šesti jmen: Had, Oni, Kitsune, Pavouk, Drak a pan Saito.
Ghost of Yotei má zprostředkovat ještě víc otevřený svět, což znamená, že pořadí, v jakém hráči zločince zlikvidují, je čistě na nich. Tvůrci se podle svých slov zaměřili na to, aby vytvořili rozmanitější herní svět, který skýtá víc aktivit pro hráče. Ostatně vrátí se i některé staré.
Ghost of Yotei vychází 2. října exkluzivně na PlayStation 5, opatřena bude českými titulky. My už nové dobrodružství pilně testujeme, recenzi vám nabídneme ještě před vydáním hry.