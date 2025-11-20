Hlavním lákadlem je uvedení nového režimu New Game Plus, který umožní prožít si celé dobrodružství znovu, ovšem se všemi již odemčenými schopnostmi a dosaženou výbavou. Zpřístupní se po prvním dohrání hry. Na výběr budou i další obtížnosti a získat půjde dvě nové trofeje.
Za novou měnu Ghost Flowers si půjde nakoupit přes třicet nových kosmetických předmětů a deset dalších amuletů. Stávající sady rozšíří další úroveň vylepšení.
Znovu si půjde přehrát již absolvované výzvy, nových funkcí a filtrů se dočká fotografický režim. Tvůrci dále zmiňují novinky v oblasti přizpůsobení, například možnost přemapovat si směrové klávesy. Bezplatný patch vyjde v pondělí 24. listopadu.
„Ghost of Yotei je důstojné, byť možná trochu bezpečné pokračování samurajské akční hry, které tentokrát sleduje výpravu nové hrdinky zaslepené touhou po pomstě. Dechberoucí grafika je zpět, stejně jako prudce zábavná hratelnost,“ napsali jsme v recenzi.
Ghost of Yotei je prozatím dostupná exkluzivně na PlayStation 5. Za první měsíc od vydání 2. října se prodalo 3,3 milionu kopií.