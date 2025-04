Od vydání povedené samurajské akce Ghost of Tsuhsima letos uběhne už pět let a byť na ni připravovaná novinka Ghost of Yotei příběhově nijak nenavazuje, protože se odehrává na jiném místě a v jiné době, tvůrci chtějí zachovat určitou kontinuitu.

Ghost of Yotei se chystá vyprávět poměrně klasický příběh o pomstě, nicméně studio Sucker Punch slibuje, že hlavní hrdinka Atsu nalezne během svého putování smysl života. Co se tedy stalo?

Skupina zločinců známá jako Yotei Six připravila před šestnácti lety v srdci Ezo (dnešní Hokkaidó) Atsu o všechno. Zabili její rodinu a zemřít měla i ona. Ale přežila. Naučila se bojovat a po letech se vrací do své domoviny se seznamem šesti jmen: Had, Oni, Kitsune, Pavouk, Drak a pan Saito.

Ghost of Yotei má zprostředkovat ještě více otevřený svět, což znamená, že pořadí, v jakém hráči zločince zlikvidují, je čistě na nich. Očekávat máme některé staré aktivity, ale i řadu nových.

Ghost of Yotei vyjde 2. října 2025 exkluzivně na PlayStation 5. Předobjednávky budou spuštěny 2. května a zahrnují standardní edici (80 eur), digitální deluxe (90 eur) a sběratelskou (cena prozatím nebyla odhalena), která obsahuje masku či váček s mincemi.