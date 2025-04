Ghost of Yotei se odehrává tři sta let po událostech parádní samurajské akce Ghost of Tsushima, od jejíhož vydání brzy uběhne pět let. Ačkoli nám představí nového hrdinu, respektive hrdinku a odehrává se v jiné etapě a na jiném místě, jedna věc zůstane – zahrajeme si pěkně s českými titulky. Oficiálně to potvrdila česká pobočka PlayStationu na Facebooku.

Příběh o pomstě

Ghost of Yotei se chystá vyprávět poměrně klasický příběh o pomstě, nicméně studio Sucker Punch slibuje, že hlavní hrdinka Atsu nalezne během svého putování smysl života.

Skupina zločinců známá jako Yotei Six připravila před šestnácti lety v srdci Ezo (dnešní Hokkaidó) Atsu o všechno. Zabili její rodinu a zemřít měla i ona. Ale přežila. Naučila se bojovat a po letech se vrací do své domoviny se seznamem šesti jmen: Had, Oni, Kitsune, Pavouk, Drak a pan Saito.

Ghost of Yotei má zprostředkovat ještě víc otevřený svět, což znamená, že pořadí, v jakém hráči zločince zlikvidují, je čistě na nich. Ano, zní to jako Assassin’s Creed. Tvůrci se podle svých slov zaměřili na to, aby vytvořili rozmanitější herní svět, který skýtá víc aktivit pro hráče. Ostatně vrátí se i některé staré.

Ghost of Yotei vyjde 2. října 2025 exkluzivně na PlayStation 5, hra plně využije možností PlayStationu 5 Pro. Předobjednávky budou spuštěny 2. května a zahrnují standardní edici (80 eur), digitální deluxe (90 eur) a sběratelskou (cena prozatím nebyla odhalena), která obsahuje masku či váček s mincemi.