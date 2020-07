Vyšly dvě důležité exkluzivity: Ghost of Tsushima a Paper Mario

Samurajská Ghost of Tsushima na PlayStation 4 ani Paper Mario: The Origami King na Switch možná nebudou komerčně úspěšné tak, jako ty nejúspěšnější exkluzivity na těchto platformách, ale za pozornost rozhodně stojí.

Ghost of Tsushima vychází měsíc po The Last of Us: Part II a je to poslední velká exkluzivita na dosluhující PlayStation 4. Strategie Sony je prostá: další exkluzivity vydá až na PlayStation 5, aby podpořila zájem o novou konzoli. Exkluzivity od Microsoftu na Xbox budou oproti tomu dostupné i na současné konzole, a to ještě dva až tři roky.



Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima

Ale zpátky k Ghost of Tsushima. Ačkoliv se potvrdilo, že otevřený svět staví na stejných základech jako poslední dva díly Assassin’s Creed, není to špatná věc. Samozřejmě za předpokladu, že už vám takto pojaté otevřené světy nelezou krkem.

Ghost of Tsushima skládá poctu klasickým samurajským dílům a v mnohém, například co se soubojů týče, vylepšuje to, co známe od Ubisoftu. Vyloženě nádherné jsou pak herní scenerie, u kterých se vyřádí všichni virtuální fotografové. Recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.

Mimochodem, nejznámější japonský magazín Famitsu ohodnotil Tsushimu známkou 40/40. Absolutní hodnocení od nich dosud získaly jen dvě západní hry, a to The Elder Scrolls V: Skyrim a Grand Theft Auto V. V tomto ohledu odvedlo studio Sucker Punch, které prosluslo sériemi Sly Cooper a Infamous, skvělou práci.

Ani Paper Mario: The Origami King není klasický hit ve stylu Super Mario Odyssey. Části fandů není po chuti, že se hra odklonila od RPG pojetí a nevychází z dílu The Thousand-Year Door, který vyšel na GameCube. Výrazná papírová stylizace také není univerzální návod na úspěch. Pokud vám však ani jedno nevadí, je to špičková hra, která kombinuje několik žánrů dohromady. Od vydání Animal Crossing: New Horizons už přeci jen nějaký čas uplynul a Switch potřebuje kvalitní exkluzivity, jako je právě Paper Mario.

Budete prozkoumávat herní svět, hledat skrýše, řešit hádanky, ale i hopsat a bojovat. Celé dobrodružství přitom vychází z logiky Super Mario, přidává sympatické postavy a hodně vtípků. Recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.