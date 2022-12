Stáhněte si zdarma Ghost of a Tale. Neuvěříte, že hru dělal jediný člověk

Na výrobě dnešních her se podílejí tisíce lidí, přesto se najdou solitéři, kteří se o všechny aspekty vývoje dokážou postarat sami. A ani při tom nemusí téměř zemřít vyčerpáním (viz náš článek).

Bývalý animátor studia DreamWorks Lionel Gallat na své myší hře Ghost of a Tale pracoval dlouhých pět let a z každé její scény lze poznat, že jde o dítě lásky.

Vizuální stránka vypadá tak skvěle, že se člověk až zdráhá uvěřit, že za hrou nestojí tým zkušených grafiků, ale nadšenec, který navíc s vývojem do té doby neměl žádné zkušenosti. I přesto se mu podařilo oslovit dostatek fanoušků na portálu Indiegogo a s výsledkem musel být každý přispěvatel spokojený, ostatně na Steamu má Ghost of a Tale skvělých 92 % pozitivních hodnocení.

Hlavním hrdinou je myšák Tilo, který daleko více než na svaly spoléhá na nenápadný postup. Ve zvířecím království notně připomínajícím lidský středověk nebude vaším úkolem nic menšího než záchrana celého světa před armádou nemrtvých.

Pokud si pospíšíte, může být vaše úplně zdarma a to na pořád. Digitální obchod GOG ji totiž rozdává zdarma v rámci propagace svého vánočního výprodeje. Stačí si založit účet a na tomto odkazu si jí můžete přidat do knihovny, kde už vám zůstane napořád. Jen pozor, musíte to stihnout do čtvrtka 15. prosince.