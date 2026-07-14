Slovenské studio Centurion Developments právě oznámilo duchovního nástupce legendární strategie Jagged Alliance 2. To je na jednu stranu poměrně velká výzva, na druhou však můžeme říct, že zkušenosti se žánrem taktických akcí má. Před dvěma lety totiž vydalo celkem povedenou záležitost Forgotten but Unbroken, zasazenou do éry druhé světové války.
Ghost Justice nás zapojí do tvrdé války proti drogovým kartelům. Mise se mají inspirovat skutečnými operacemi a odehrávat se nejenom ve městě, ale i v přilehlých osadách či džungli.
Každé akci předchází pečlivé plánování a chystání léček. Vlastní akce pak zahrnuje koordinaci několika týmů naráz, takže si už předem troufám říct, že to nebude nic pro čajíčky.
„Sledujte pohyby nepřátel, infiltrujte nepřátelské území, likvidujte klíčové cíle a plňte úkoly dřív, než si nepřítel vůbec uvědomí, že tam jste. Pro zkušené velitele může být stealth efektivnější než hrubá palebná síla. Využívejte specializované operativce, včetně průzkumných (spotter) a odstřelovačských týmů, k identifikaci, sledování a likvidaci cílů s vysokou hodnotou na velkou vzdálenost,“ lákají tvůrci.
Co se české a slovenské lokalizace týče, prozatím je potvrzena ve formě titulků v podání Context Heroes. O možném lokalizovaném dabingu se rozhodne později.
Ghost Justice vyjde v prvním čtvrtletí 2027 na PC.