Všechny genitálie vytvoříme bez použití AI, slibují autoři očekávaného hitu

Honza Srp
Přestože se umělá inteligence rychle stala esenciálním nástrojem při vývoji počítačových her, jsou oblasti, kam ji tvůrci nepustí. Autoři generačního hitu Baldur’s Gate 3 z belgického studia Larian se proto nechali slyšet, že genitálie všech tvorů z fantasy světa v jejich netrpělivě očekávané další hry budou vytvořeny „ručně“.

Vývojářům z Larian Studios se v roce 2023 podařil husarský kousek, když dokázali zachránit kultovní značku Baldur’s Gate a uspokojit jak původní hardcore fanouškovskou základnu, tak i moderní „tiktokové“ publikum. Svojí hlubokou a takticky náročnou hru totiž dokázali prodat i široké veřejnosti, která o propracovaném světě Dungeons & Dragons do té doby neměla ani tušení.

Sexuální scéna s medvědem byla z marketingového hlediska majstrštyk.

Lví podíl na oslovení mainstreamového publika měla první ukázka hratelnosti, během níž měl hlavní hrdina sex s druidem v jeho medvědí formě. Byť k této situaci může dojít jen při vzácné shodě mnoha faktorů, už jen fakt, že je něco takového vůbec možné, způsobil poprask.

A zkušení vývojáři, kteří na herním trhu figurují už třicet let, své nabité zkušenosti hodlají zužitkovat i ve svém následujícím projektu. Odmítli nabízející se pokračování Baldur’s Gate a dále hodlají rozvíjet vlastní značku Divinity, kterou se jim před lety podařilo dostat mezi elitu. A pokud můžeme usuzovat podle oznamovacího traileru, rozhodně to není špatný nápad, co se atmosféry týče, klidně můžeme použít srovnání se Zaklínačem.

Značka Divinity uspokojí i ty nejnáročnější fanoušky RPG her, milostné scény jsou vzácností. Ale znáte to, sex prodává.

Každopádně laťka je nastavená hodně vysoko a fanoušci jsou vyloženě nadržení na každou novinku. Na rozdíl od většiny ostatních studií v oboru se Lariani neschovávají za hradbou nic neříkajících prohlášení a komunikují s nimi na rovinu. Což občas přináší poněkud bizarní výměny…

„Bude ve hře možnost mít sex s ještěrem?“, zeptal se na sociální síti X jistý Vexatron1991 komunity vývojářů, a nečekaně tím rozvířil debatu ohledně použití umělé inteligence během vývoje počítačových her. To je aktuálně na scéně veliké téma, lidem totiž vadí, že kvůli generativní AI opravdoví umělci přichází o práci. Použití umělé inteligence při vývoji softwaru je v dnešním době nezbytné, ovšem belgické studio jasně nastavilo hranice, kam počítačové algoritmy neopustí. „Ručím za to, že všechny genitálie ve hře budou s láskou vytvořeny manuálně“, slíbil fanouškům ředitel animací Ricardo Ayasta.

Ti to samozřejmě vítají s nadšením, na rozdíl od většiny ostatních her totiž kvůli hanbatým scénám nebudou muset ani čekat na neoficiální modifikace. Co na to říkají konkrétní grafici, který v pracovní době budou muset detailně modelovat penisy a vulvy pro celou pestrou nabídku obyvatel zdejšího světa, už se ovšem nedozvíme.

Bohužel, na výsledek jejich práce si ještě budeme muset nějaký ten pátek počkat, Lariani jsou v pozici, kdy nemusí nikam spěchat, navíc se dá očekávat, že hru nejprve vypustí v předběžném přístupu.

Nová hra Divinity
Nová hra Divinity
Nová hra Divinity
Nová hra Divinity
56 fotografií
