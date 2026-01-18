Všechny genitálie vytvoříme bez použití AI, slibují autoři očekávaného hitu

Vývojářům z Larian Studios se v roce 2023 podařil husarský kousek, když dokázali zachránit kultovní značku Baldur’s Gate a uspokojit jak původní hardcore fanouškovskou základnu, tak i moderní „tiktokové“ publikum. Svojí hlubokou a takticky náročnou hru totiž dokázali prodat i široké veřejnosti, která o propracovaném světě Dungeons & Dragons do té doby neměla ani tušení.
Lví podíl na oslovení mainstreamového publika měla první ukázka hratelnosti, během níž měl hlavní hrdina sex s druidem v jeho medvědí formě. Byť k této situaci může dojít jen při vzácné shodě mnoha faktorů, už jen fakt, že je něco takového vůbec možné, způsobil poprask.
A zkušení vývojáři, kteří na herním trhu figurují už třicet let, své nabité zkušenosti hodlají zužitkovat i ve svém následujícím projektu. Odmítli nabízející se pokračování Baldur’s Gate a dále hodlají rozvíjet vlastní značku Divinity, kterou se jim před lety podařilo dostat mezi elitu. A pokud můžeme usuzovat podle oznamovacího traileru, rozhodně to není špatný nápad, co se atmosféry týče, klidně můžeme použít srovnání se Zaklínačem.
Každopádně laťka je nastavená hodně vysoko a fanoušci jsou vyloženě nadržení na každou novinku. Na rozdíl od většiny ostatních studií v oboru se Lariani neschovávají za hradbou nic neříkajících prohlášení a komunikují s nimi na rovinu. Což občas přináší poněkud bizarní výměny…
„Bude ve hře možnost mít sex s ještěrem?“, zeptal se na sociální síti X jistý Vexatron1991 komunity vývojářů, a nečekaně tím rozvířil debatu ohledně použití umělé inteligence během vývoje počítačových her. To je aktuálně na scéně veliké téma, lidem totiž vadí, že kvůli generativní AI opravdoví umělci přichází o práci. Použití umělé inteligence při vývoji softwaru je v dnešním době nezbytné, ovšem belgické studio jasně nastavilo hranice, kam počítačové algoritmy neopustí. „Ručím za to, že všechny genitálie ve hře budou s láskou vytvořeny manuálně“, slíbil fanouškům ředitel animací Ricardo Ayasta.
Ti to samozřejmě vítají s nadšením, na rozdíl od většiny ostatních her totiž kvůli hanbatým scénám nebudou muset ani čekat na neoficiální modifikace. Co na to říkají konkrétní grafici, který v pracovní době budou muset detailně modelovat penisy a vulvy pro celou pestrou nabídku obyvatel zdejšího světa, už se ovšem nedozvíme.
Bohužel, na výsledek jejich práce si ještě budeme muset nějaký ten pátek počkat, Lariani jsou v pozici, kdy nemusí nikam spěchat, navíc se dá očekávat, že hru nejprve vypustí v předběžném přístupu.