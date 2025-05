Původně se očekávalo, že Microsoft nakupoval velká herní vydavatelství Bethesda a Activision Blizzard, aby podpořil slabé prodeje vlastních konzolí. Svoji strategii ovšem přehodnotil a své hry postupně pouští i na konkurenční platformy – zejména k radosti majitelů PlayStationu 5, ale i managementu Sony, který je zodpovědný za fiasko s live service hrami.

Gears of War: Reloaded

Xbox tak v krátkodobém horizontu vydělává peníze, sanuje díry ve vydavatelském plánu PlayStationu a zároveň podkopává vlastní brand. Ale kdo ví, Microsoft zkrátka vsadil vše na předplatné Game Pass a snahu být vidět na co nejvíce obrazovkách. Zřejmě tak opravdu spěje k zániku klasických konzolí Xbox, které nahradí hybridní Xbox PC. Ale to už je jiný příběh.

Gears of War: Reloaded vezme hráče na začátek

Microsoft na léto chystá Gears of War: Reloaded, což je remasterovaná verze původních Gears of War z roku 2006. Hra tehdy vyšla na Xbox 360, o rok později následovalo vydání na PC. Nová verze vyjde 26. srpna na PC (Xbox aplikace, Steam), Xbox Series X/S, cloud a PlayStation 5. Dostupná bude také v předplatných Game Pass. Je to poprvé v historii, co značka Gears of War zavítá také na PlayStation.

Gears of War: Reloaded láká na rozlišení 4K, kampaň v 60 FPS, multiplayer v 120 FPS, HDR, vylepšené audio, VRR, remasterované textury, vylepšené vizuální efekty, stíny a odrazy a v neposlední řadě i na absenci nahrávacích obrazovek během kampaně.

Gears of War: Reloaded Gears of War: Reloaded

Remaster bude podporovat cross-play bez nutnosti přihlašovat se přes účet Microsoftu. Počítá se také s podporou cross-progression. Kampaň zahrne všechen dosud vydaný obsah, tedy i ten, který vyšel před deseti lety v rámci Gears of War: Ultimate Edition. A mimochodem, pokud právě ultimátní edici máte v digitální podobě (koupenou do 5. května), remaster získáte zdarma. To je hezké gesto.

„Locusté neměli s lidskou rasou nejmenší slitování, bitva byla již předem prohraná. Lidstvo však nedokázalo přijmout svoji porážku. Radši jsme zničili svoji vlastní civilizaci, než aby nám dominoval někdo jiný. Nyní živoříme v troskách, špinaví, zdrcení, ale naživu. Ne všichni se smířili s kapitulací lidstva. Zbytky mobilizovaného odboje se sjednotily a vzniklo nové družstvo futuristických bojovníků – Gears,“ píšeme v dobové recenzi Gears of War na Bonuswebu.