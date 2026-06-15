Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zvládne váš počítač Gears of War: E-Day? Podívejte se na nároky

Ondřej Zach
  16:00
Jedna z mála exkluzivit Xboxu, brutální sci-fi střílečka Gears of War: E-Day, vychází 6. října na PC a Xbox Series X/S. Níže si můžete ověřit, jak si se hrou poradí váš počítač.

Gears of War: E-Day bylo jedno z příjemných odhalení během předváděčky Xbox Games Showcase. Drsňácká střílečka nás bere na samotný začátek, v němž se podzemní rasa Locustů vynoří na povrch planety Sera a začne masakrovat její obyvatele. S Marcusem Fenixeem a Domem Santiagem, tedy ikonickými hrdiny série, tak prožijeme první hodiny a dny invaze.

Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
19 fotografií

Opět půjde o střílečku, v níž se hlavním hrdinům díváme přes rameno a kryjeme se za překážkami. Tento díl se drží lineárního pojetí původních her, přičemž příběhová kampaň má být podle tvůrců nejdelší v historii série, a to přes čtrnáct hodin. Projít ji půjde nejenom sólo, ale i v lokální kooperaci na rozdělené obrazovce ve dvou, nebo on-line ve čtyřech.

HW nároky
Minimální požadavkyDoporučené požadavky
Operační systémWindows 10 64-bit (22H2 19045.7291)Windows 11 64-bit (25H2) nebo novější
Procesor (CPU)AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7-6850K / i5-10400AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K
Paměť (RAM)12 GB RAM16 GB RAM
Grafická karta (GPU)NVIDIA RTX 5050 / RTX 2060
AMD Radeon RX 6600 / RX 9060
Intel A580		NVIDIA RTX 5060 / RTX 3060 Ti
AMD Radeon RX 6700 XT / RX 9060 XT
Intel B580
DirectXVerze 12Verze 12
SíťŠirokopásmové připojení k internetuŠirokopásmové připojení k internetu
Úložiště130 GB volného místa (vyžadováno SSD)130 GB volného místa (vyžadováno SSD)

Rozšířen byl systém pohybu, který nyní zahrnuje skákání i lezení. Těšit se můžeme na více vertikální úrovně. Součástí bude i robustní multiplayer.

Gears of War: E-Day vychází 6. října na PC a Xbox Series X/S, hra bude dostupná také v předplatném Game Pass (PC a Ultimate). Kdo si koupí prémiovou edici, bude moci hrát o pět dní dřív. Předobjednávka libovolné edice pak zajistí přístup do otevřené bety, která proběhne od 6. do 10. srpna.

Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vypadalo to na průšvih, ale je to nářez. Z remaku hry Gothic jsme nadšení

Gothic 1 Remake

Dlouhých 25 let uplynulo od vydání původní hry a fanoušci se už nemohli dočkat oživení ikonické RPG značky Gothic. V očekávaném remaku jsme zatím strávili uplynulý víkend a přinášíme vám naše první...

Deset her, na které se dnes už moc nevzpomíná, ale zasloužily by si to

Neprávem zapomenuté hry

Pro veliký úspěch navazujeme na náš článek o zapomenutých hrách, které sice kdysi sbíraly skvělá hodnocení, dnes už si na ně však vzpomene jen málokdo. Tak schválně, kolik jich dnes ještě poznáte.

Trefa přímo na komoru. Vybíráme 15 nejlepších her, které musíte vidět

Resident Evil Veronica

Smršť herních oznámení napojených na akci Summer Game Fest je za námi. Pojďme se podívat na patnáct her, které se vyplatí sledovat, protože mají potenciál stát se hity. Slibných her bylo samozřejmě...

Robotí holčičky z nových her dráždí publikum, nevypadají až příliš dětsky?

Stellar Blade: Blood Rain

Čerstvě oznámené pokračování stylové akční jízdy Stellar Blade vyvolalo spoustu nadšených ohlasů. Lidem se líbí nová hrdinka Evie, která je ovšem oproti té původní výrazně mladší a menší. Ozývají se...

KVÍZ: Poznáte staré RPG klasiky?

Společnost Bethesda už dělá hráčům radost více než 35 let. Za tu dobu se...

RPG byly populární ještě před samotným příchodem počítačových her, jen se tehdy hrály s pomocí kostky, papíru a bohaté představivosti. Ostatně mnoho z dodnes slavných značek funguje na původních...

Zvládne váš počítač Gears of War: E-Day? Podívejte se na nároky

Gears of War: E-Day

Jedna z mála exkluzivit Xboxu, brutální sci-fi střílečka Gears of War: E-Day, vychází 6. října na PC a Xbox Series X/S. Níže si můžete ověřit, jak si se hrou poradí váš počítač.

15. června 2026 0

Sázka na jistotu, která baví. Kingdom Rush 6 je opět králem věžovek

Kingdom Rush 6: Genesis TD

Pokud máte rádi žánr tower defense, v Česku známý také jako věžovky, zcela jistě znáte značku Kingdom Rush. My jsme měli možnost vyzkoušet připravovaný šestý díl a rovnou můžeme prozradit, že se...

15. června 2026 0

Gothic 1 Remake se lidem líbí, vydavatel se už chlubí prodeji

Gothic 1 Remake

Fanoušci ikonického RPG Gothic se po 25 letech dočkali plnohodnotného remaku. Ačkoliv se řada lidí obávala, že to bude průšvih, ukázalo se, že zbytečně.

15. června 2026  11:05 0

KVÍZ: Poznáte staré RPG klasiky?

Společnost Bethesda už dělá hráčům radost více než 35 let. Za tu dobu se...

RPG byly populární ještě před samotným příchodem počítačových her, jen se tehdy hrály s pomocí kostky, papíru a bohaté představivosti. Ostatně mnoho z dodnes slavných značek funguje na původních...

vydáno 15. června 2026

Deset her, na které se dnes už moc nevzpomíná, ale zasloužily by si to

Neprávem zapomenuté hry

Pro veliký úspěch navazujeme na náš článek o zapomenutých hrách, které sice kdysi sbíraly skvělá hodnocení, dnes už si na ně však vzpomene jen málokdo. Tak schválně, kolik jich dnes ještě poznáte.

14. června 2026 11

Vybíráme největší hity a zklamání z herního svátku Summer Game Fest

Stranger Than Heaven

Kdysi nejdůležitější akce herního průmyslu E3 už je dávno minulostí, se ctí ji však nahradil několikadenní maraton streamů Summer Game Fest. Letošní ročník nebyl vůbec špatný, pojďme se za ním trochu...

13. června 2026 6

Robotí holčičky z nových her dráždí publikum, nevypadají až příliš dětsky?

Stellar Blade: Blood Rain

Čerstvě oznámené pokračování stylové akční jízdy Stellar Blade vyvolalo spoustu nadšených ohlasů. Lidem se líbí nová hrdinka Evie, která je ovšem oproti té původní výrazně mladší a menší. Ozývají se...

13. června 2026 27

Závodní Warhammer a šachy na steroidech zdarma. Ale neváhejte dlouho

Warhammer 40,000: Speed Freeks

Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené.

12. června 2026  9:58 1

Na tu se opravdu těšíme. Unikátní česká hra už je za rohem

Scarlet Deer Inn

Už několik let slýcháme o chystané české hře Scarlet Deer Inn, která zaujala hráče po celém světě originálním stylem vyšívané grafiky. Autoři nyní konečně oznámili, kdy hra vyjde a potěšili nás. Na...

12. června 2026 5

Zemětřesení v Ubisoftu. Zavřel dvě studia, v dalších propouští

Ubisoft

Propouštění v Ubisoftu nebere konce. Francouzský výrobce her a vydavatel pokračuje po neuspokojivých finančních výsledcích v zeštíhlování společnosti.

11. června 2026  9:25 2

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Fanoušci hororů šílí, Resident Evil Veronica je přesně to, co chtějí

Resident Evil Veronica

Resident Evil – Code: Veronica patří mezi nejoblíbenější díly této hororové série. Původní hra však vyšla už před více než 27 lety. Když Capcom představil v rámci herního svátku Summer Game Fest...

11. června 2026 4

ANALÝZA: Připlatíme si a některé hvězdy padnou. Kam kráčí herní průmysl

Premium
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

V herním průmyslu se už dávno točí větší peníze než v tom filmovém. Zároveň však platí, že je rizikovější. Aktuálně se také schyluje k bitvě, která udá tón gamingu pro následující léta.

10. června 2026 4

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.