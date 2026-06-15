Zvládne váš počítač Gears of War: E-Day? Podívejte se na nároky

Gears of War: E-Day bylo jedno z příjemných odhalení během předváděčky Xbox Games Showcase. Drsňácká střílečka nás bere na samotný začátek, v němž se podzemní rasa Locustů vynoří na povrch planety Sera a začne masakrovat její obyvatele. S Marcusem Fenixeem a Domem Santiagem, tedy ikonickými hrdiny série, tak prožijeme první hodiny a dny invaze.
Opět půjde o střílečku, v níž se hlavním hrdinům díváme přes rameno a kryjeme se za překážkami. Tento díl se drží lineárního pojetí původních her, přičemž příběhová kampaň má být podle tvůrců nejdelší v historii série, a to přes čtrnáct hodin. Projít ji půjde nejenom sólo, ale i v lokální kooperaci na rozdělené obrazovce ve dvou, nebo on-line ve čtyřech.
|Minimální požadavky
|Doporučené požadavky
|Operační systém
|Windows 10 64-bit (22H2 19045.7291)
|Windows 11 64-bit (25H2) nebo novější
|Procesor (CPU)
|AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7-6850K / i5-10400
|AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K
|Paměť (RAM)
|12 GB RAM
|16 GB RAM
|Grafická karta (GPU)
|NVIDIA RTX 5050 / RTX 2060
AMD Radeon RX 6600 / RX 9060
Intel A580
|NVIDIA RTX 5060 / RTX 3060 Ti
AMD Radeon RX 6700 XT / RX 9060 XT
Intel B580
|DirectX
|Verze 12
|Verze 12
|Síť
|Širokopásmové připojení k internetu
|Širokopásmové připojení k internetu
|Úložiště
|130 GB volného místa (vyžadováno SSD)
|130 GB volného místa (vyžadováno SSD)
Rozšířen byl systém pohybu, který nyní zahrnuje skákání i lezení. Těšit se můžeme na více vertikální úrovně. Součástí bude i robustní multiplayer.
Gears of War: E-Day vychází 6. října na PC a Xbox Series X/S, hra bude dostupná také v předplatném Game Pass (PC a Ultimate). Kdo si koupí prémiovou edici, bude moci hrát o pět dní dřív. Předobjednávka libovolné edice pak zajistí přístup do otevřené bety, která proběhne od 6. do 10. srpna.