Přehlídka gangů v očekávaném Cyberpunku 2077. Který je vám nejsympatičtější?

Do vydání nejdůležitější hry letošního roku už zbývají jen necelé dva měsíce, a my už o ní víme prakticky vše, co potřebujeme. Můžeme se tedy dopředu rozhodnout, který z mnoha gangů, jež ovládají drsné město Night City, je nám nejsympatičtější. Pojďme si je blíže představit.