Kdo letos získá herního Oscara? Podívejte se na šestici nominovaných

Za devět let své existence se Game Awards vyšvihly na zřejmě neprestižnější ocenění herního průmyslu, a letošní ročník to chce minimálně potvrdit. Covid je zapomenut a tak se celá akce odehraje před živým publikem.

Pokud by mohli hlasovat i domácí mazlíčci, tak je vítězství Stray jasné. Doufejme, že lidé mají lepší vkus.

Celkem se bude hlasovat v jednatřiceti kategoriích, oproti minulému roku přibyla jedna nová za nejlepší televizní adaptaci. Celkem jich je tedy jednatřicet, najdeme ovšem mezi nimi i vyloženě okrajové jako třeba „Hra s největším sociálním dopadem“ nebo „Nejlepší podpora komunity.“ Nejsledovanější kategorií samozřejmě bude prestižní ocenění „Hra roku,“ kterou si loni trochu překvapivě odnesla kooperativní akce It Takes Two (viz náš článek).

A které tituly se o „herního Oscara“ poperou letos? Největším favoritem je asi akční RPG Elden Ring (naše recenze), které v únoru doslova ovládlo celou herní scénu (viz náš článek). Jeho největším vyzyvatelem je asi pokračování akčního hitu God of War (naše recenze), které sice neoplývá originalitou, na druhou stranu dominuje skvělým scénářem a obrovskými produkčními hodnotami. Jen do počtu také určitě není A Plague Tale: Requiem (naše recenze), které je patrně nejlépe vypadající hrou roku a všechny výtky směrem k zastaralé hratelnosti přebíjí hlubokým a emocionálním příběhem. Dále zde máme dvě konzolové exkluzivity Horizon Forbidden West (naše recenze) a Xenoblade Chronicles 3 (naše recenze), které věrně navazují na své předchůdce a poněkud překvapivě i kočičí jednohubku Stray (naše recenze).

Pokud by vás zajímal můj názor tak by si místo této číčoviny nominaci daleko více zasloužily hry jako Syberia: World Before (naše recenze), famózní Kirby and the Forgotten Land (naše recenze), stylová vyvražďovačka The Quarry (naše recenze) nebo opulentní závody Gran Turismo 7 (naše recenze). Ale budiž, my si uděláme vlastní anketu.

Kdo vyhraje Game Awards, se dozvíme v pátek 8. prosince v jednu hodinu po půlnoci.