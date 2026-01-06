Unikátní herní ovladač má uprostřed miniaturní volant

Ondřej Zach
  11:30
Swift Drive od společnosti GameSir má zprostředkovat zážitek ze závodních her pomocí volantu, ale v provedení připomínajícím gamepad.
Fotogalerie3

GameSir Swift Drive | foto: GameSir

Swift Drive ostatně na první pohled vypadá jako gamepad: na levé straně má analogovou páčku, na pravé tlačítka. Oproti gamepadu ovšem má něco navíc, a to miniaturní volant přímo uprostřed.

Jak to funguje, nám ukazuje nové video ze spotřebního veletrhu elektroniky CES 2026. Volantem se otáčí palci, zatímco ukazováky jsou na zadních triggerech. Dojem z jízdy by přitom nemusel být špatný.

Volant využívá enkodér s Hallovým efektem, podporuje force feedback a umožní nastavit rozsah otáčení mezi 30 a 1 080 stupni. Triggery pak mají vlastní haptické motory, které mají simulovat pocit brzdění ABS a prokluzu kol.

Připojení je bezdrátové, výdrž se odhaduje na 20 až 30 hodin. Přesné datum vydání ani cena prozatím nejsou známy, byť odhady hovoří o vydání koncem ledna a ceně 150 dolarů, tedy což je zhruba 3 100 korun.

