Swift Drive ostatně na první pohled vypadá jako gamepad: na levé straně má analogovou páčku, na pravé tlačítka. Oproti gamepadu ovšem má něco navíc, a to miniaturní volant přímo uprostřed.
Jak to funguje, nám ukazuje nové video ze spotřebního veletrhu elektroniky CES 2026. Volantem se otáčí palci, zatímco ukazováky jsou na zadních triggerech. Dojem z jízdy by přitom nemusel být špatný.
Volant využívá enkodér s Hallovým efektem, podporuje force feedback a umožní nastavit rozsah otáčení mezi 30 a 1 080 stupni. Triggery pak mají vlastní haptické motory, které mají simulovat pocit brzdění ABS a prokluzu kol.
Připojení je bezdrátové, výdrž se odhaduje na 20 až 30 hodin. Přesné datum vydání ani cena prozatím nejsou známy, byť odhady hovoří o vydání koncem ledna a ceně 150 dolarů, tedy což je zhruba 3 100 korun.