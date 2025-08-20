V německém Kolíně nad Rýnem startuje pětidenní veletrh Gamescom. Jeho návštěvníci si budou moct vyzkoušet desítky nadcházejících her a ani my jsme si tento proslulý veletrh nenechali ujít. Ještě předtím, než se vydáme do hal veletrhu prozkoumávat očekávané tituly, ale herní festival odstartovala zahajovací show Opening Night Live, na které známý moderátor Geoff Keighley ukázal během dvou hodin celou řadu novinek.
Příjemně nás překvapila však i show s předskokany. Vzpomínáte na Outlaws, westernovou střílečku od Lucasarts z roku 1997? Tak právě ta se vrátí v remasteru nazvaném Outlaws + A Handful of Missions Remaster, a to ještě letos 20. listopadu na PC a staré i nové konzole. Samozřejmostí je podpora moderního ovládání, vysokého rozlišení a vylepšené grafiky. Přepracovaná grafika je stylizována tak, aby odpovídala původnímu vzhledu a vychází z archivovaných předloh.
Příznivce nezávislých titulů pak čekalo příjemné překvapení hned na úvod hlavní show. Dlouhé roky očekávaná hra žánru metroidvania, Hollow Knight Silksong, se ukázala hned na úvod. Ale ani tak nepadlo datum vydání (má se tak stát letos), což se ovšem změní už tento čtvrtek, na kdy je naplánovaná premiéra nového traileru, ve kterém datum vydání nejspíše už konečně zazní. A spolu s ním údajně vyjde i rozhovor s autory, který poodhalí důvody onoho dlouhého vývoje.
V nové ukázce nadcházejícího dílu slavné akční série Call of Duty padla klíčová informace: datum vydání. Call of Duty: Black Ops 7 se dočkáme 14. listopadu. V ukázce jsme viděli mimo jiné kooperativní režim pro čtyři hráče, ukázku z příběhové kampaně i oblíbené pobíjení zombies.
Příběhově se novinka Lords of the Fallen 2 odehrává sto let po prvním dílu. Má být krvavější, brutálnější, v jádru však stále nemilosrdná soulsovka. Pozor, neplést s Lords of the Fallen 2.0, což byla velká aktualizace první hry vydaná na popud hráčské kritiky. Druhý díl dorazí až příští rok.
I fanoušci Batmana se dočkali novinky, byť v kostičkové podobě. Lego Batman Legacy of the Dark Knight vyjde příští rok a odvypráví nový příběh Temného rytíře v charakteristickém komediálním stylu, který Lego hry pravidelně využívají.
Na novou hru z této série čekají fanoušci už opravdu dlouho. Warhammer 40k: Dawn of War IV se konečně ukazuje v celé své kráse a pokud máte rádi Warhammer 40k a strategické hry, pak si takovou hru určitě nebudete chtít nechat ujít. Obsahovat má čtyři hratelné frakce a čtyři příběhové kampaně s více než 70 misemi. Hra má vyjít příští rok, potvrzená je zatím pouze na PC.
Samurajské hry jsou celkem v módě, což dokazuje nový trailer Onimusha: Way of the Sword. Ve hře nebude nouze na různá monstra, která pečlivě naporcujete katanou, nebo prošpikujete šípy. Hra vyjde příští rok na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.
Budovatelské strategie rozhodně neřekly poslední slovo, důkazem je třeba chystaný nový titul Europa Universalis 5. Pokud chcete prokázat své schopnosti vést války, navazovat diplomatické vztahy či domlouvat obchodní dohody napříč historií, počkejte si na novinku do 4. listopadu, kdy vyjde na PC.
Zahajovací show Gamescomu ale není jen o videohrách, ale i všem okolo nich. Vedle nového oznámení anime adaptace hry Sekiro: Shadows Die Twice nebo živou ukázku hudby z letošního hitu Clair Obscur: Expedition 33 jsme zde mohli vidět také novou ukázku na druhou sérii seriálového Falloutu. Na tu se budeme moci začít dívat 17. prosince.
Pokud vás loni bavila nová hra s Indiana Jonesem, pak se můžete už brzy těšit na dodatek s názvem Order of the Giants. Dorazí už totiž 4. září. A příští rok dokonce celá hra vyjde i na Nintendo Switch 2.
Následují hry v rychlejším sledu. Připomněl se superhrdinovský titul Deadpool VR, který vyjde 18. listopadu exkluzivně pro VR brýle Meta Quest 3 a 3s. A fanoušci dlouhodobě fungující online akce World of Tanks mohou vyhlížet aktualizaci hry 2.0, což je podle všeho vůbec největší rozšíření hry od vydání. To dorazí v září. A pokud máte rádi akční hry se zombíky, pak vás možná zaujme novinka John Carpenters Toxic Commando, která vyjde začátkem příštího roku.
V nějaké paralelní dimenzi bychom z následující hry byli neskrývavě nadšení. ZA/UM, autoři originálního titulu Disco Elysium, odhalili novou hru s názvem Zero Parades, která využívá hodně podobný vizuální styl, jako jejich prvotina. Bohužel se ale již původní autoři rozprchli do všech stran (a založili celkem čtyři nové projekty) a se současným ZA/UM se soudí o ukradená autorská práva. A tak vlastně moc nevíme, jestli si Zero Parades vůbec nějaký potlesk zaslouží. Hra zatím nemá datum vydání.
V druhé polovině října se fanoušci série Ninja Gaiden 4 dočkají už čtvrtého dílu. Jak tato akční adventura od studií Team Ninja a Platinum Games bude vypadat přiblížila nová ukázka. Ninja Gaiden 4 vyjde na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC 21. října.
Také chystaný díl hororové série Silent Hill f obdržel novou upoutávku. Hra už to má do vydání celkem blízko (vychází 25. září), nyní láká novou ukázkou na anglický dabing. Hrát samozřejmě půjde i v původním znění (japonština).
Italské herní studio se rozhodlo zpracovat formou akční hry 700 let staré Peklo od Danta Alighieriho. La Divina Comedia tedy rozhodně bude mít co nabídnout, minimálně po stránce originality, nic moc dalšího však zatím o hře nevíme.
Následuje další rychlý sled her. Cronos: The New Dawn je zajímavá hororová akce od polského Bloober Team a dorazí už velmi brzy: 5 září na všechny konzole včetně Nintendo Switch 2. Objevila se také nová ukázka na Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 a hra má po dlouhých letech odkladů konečně datum vydání: 21. října. A korejský simulátor života InZOI se zase připomněl rozšířením dovolené v tropické destinaci.
Jako má PlayStation vrchol nadcházející sezony Ghost of Yotei, tak Xbox letos sází především na The Outer Worlds 2. Hra vyjde 29. října na xboxy a PC a jak už název napovídá, jde o pokračování sci-fi RPG od studia Obsidian Entertainment. Podívejte se na novou ukázku:
Následoval úsek s datadisky. České hráče (ale vzhledem k globálnímu úspěchu hry nejenom je), bude zajímat dodatek Legacy of the Forge pro Kingdom Come: Deliverance 2. Zde si vedle nového příběhového úseku potrénujeme kovářské schopností i renovaci staré kovárny. To vše bude ve hře k dispozici již 9. září.
Dodatku se také dočká i nezávislá hra Cult of the Lamb, dosud největší placená expanze Woolhaven vyjde příští rok. O dost masivnější byla však upoutávka na nadcházející, v pořadí už jedenáctý, datadisk na World of Warcraft. Rozšíření s podtitulem Midnight pokračuje v příběhu, který odstartoval předchozí datadisk The War Within a mezi novinky bude patřit například možnost pořídit si v herním světě vlastní dům. A úvodní filmeček samozřejmě vypadá skvěle, tak jako je u Blizzardu zvykem.
Chvíli jsme mysleli, že se díváme na nový Resident Evil, ale nakonec se z akční ukázky s monstry a příběhovými scénami vyklubala novinka od studia Team Jade. Jmenuje se Project Spectrum a zřejmě půjde o kooperativní online titul.
Už 2. října na nás čeká hlavní bod kalendáře PlayStationu, jelikož vyjde samurajské RPG Ghost of Yotei. Ze hry už jsme prostřednictvím několika trailerů i samostatné prezentace State of Play leccos viděli, nyní nám zahajovací akce Gamescomu předvedla novou příběhovou ukázku. Novinkou je pak potvrzení kooperativního herního režimu Legends s nadpřirozenými motivy. Toto rozšíření dorazí ale až příští rok. Hra je určená zatím pouze pro PlayStation 5.
Moderátor večerní show se opět chlubí tím, že může poodhalit detaily ohledně jedné z nejočekávanějších her současnosti: Resident Evil Requiem. Nová ukázka poodhalila další příběhové cutscény a zároveň i hru samotnou v pohybu. A z hororové atmosféry nás zamrazilo v zádech. Hra vyjde na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC 27. února 2026.
Překvapení na závěr je pak nová hra od Game Science, autorů herního hitu Black Myth: Wukong. Jde o další díl s názvem Black Myth: Zhong Kui. Opět půjde o singleplayerové RPG založené na čínské mytologií. Tentokrát budeme sledovat příběh boha (Čung Kchuej), mytologického bojovníka s duchy a démony. Zatím nevíme, kdy hra vyjde.