Moderátor krotí očekávání, start Gamescomu bude méně o oznámení nových her

Keighley už raději dopředu krotí vysoká očekávání. Představovačka se totiž více zaměří na nové info o již oznámených hrách.

„Bude to zajímavá show s novými ukázkami z mnoha oznámených připravovaných her, jako je Alan Wake 2 a Black Myth Wukong,“ řekl Keighley serveru VGC.

„Letošní ONL není ani tak o oznamování zbrusu nových projektů, jako spíše o tom, abychom fanouškům poskytli aktuální informace o některých z největších her, které mají vyjít v příštím roce.“

Víme už, že během zahajovací ceremonie uvidíme kromě hororu Alan Wake 2 a čínské akce Black Myth Wukong o Opičím králi také nový trailer na letošní Assassin’s Creed Mirage.

Co se týče ostatních společností, PlayStation na akci nebude vůbec a co po čtyřleté absenci přiveze Nintendo, prozatím nevíme. Své karty vyložil Xbox, který ukáže přes třicet her, nicméně zahrát si očekávané kousky Starfield či Forza Motorsport nepůjde. Uvidíme ovšem nové prezentace. Z hratelných věcí se těšíme určitě na hry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty či Mortal Kombat 1.