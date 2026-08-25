Opening Night Live potrvá zhruba dvě hodiny a fanoušci videoher se mohou těšit na dlouhou šňůru trailerů se vstupy Geoffa Keighleyho a jeho hostů.
Očekáváme oznámení nových her, ale i další informace z těch stávajících. Během večerního streamu uvidíme například více z rozšíření Zaklínače 3 nazvaného Songs of the Past (Písně minulosti), nové záběry z akce Gears of War: E-Day, postapokalyptického Metra 2039, hororu Silent Hill: Townfall či JRPG Final Fantasy 7: Revelation.
Článek budeme po zahájení show pravidelně aktualizovat.
Gamescom 2026 je největší světový herní veletrh. Koná se od 26. do 30. srpna v kolínské Koelnmesse a odstartuje v úterý večer slavnostní show Opening Night Live s Geoffem Keighleym. Na akci, která poprvé zcela vyprodala veškerou výstavní plochu, se představí desítky velkých vydavatelů.
Sezam potvrzených her