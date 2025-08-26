Herní svátek GamesCom navštívil rekordní počet lidí

Ondřej Zach
  13:27
Zatímco dříve býval GamesCom vnímán jako vedlejší, menší akce, která žila ve stínu slavné E3 v Los Angeles, postupně se etabloval v nejvýznamnější herní svátek na světě. Potvrzuje to i letošní rekordní ročník.

GamesCom není jen pro novináře a tvůrce obsahu. Vyzkoušet si hry, které mnohdy vyjdou až za pár měsíců, má příležitost každý fanoušek. Je však nutné počítat s tím, že ubytování je třeba si zajistit měsíce dopředu a že na hry se čekají v některých případech opravdu dlouhé fronty. I přesto je to skvělý zážitek.

Outlaws + A Handful of Missions Remaster
Outlaws + Handful of Missions Remaster
Hela
Hela
41 fotografií

Zatímco loňský ročník přivítal 335 tisíc návštěvníků, letos se jejich počet vyhoupl na 357 tisíc, a to ze 128 různých zemí. Vystavovatelů se zúčastnilo 1 568 ze 72 zemí.

Rekordy trhal i digitální dosah, jen v sobotu večer sledovalo obsah GamesComu více než 630 milionů diváků po celém světě, což představuje nárůst o 105 procent oproti předchozímu roku. Z toho 72 milionů diváků sledovalo zahajovací ceremoniál Opening Night Live s nárůstem diváku o 80 procent oproti loňsku.

Podívejte se, jak vyadá GamesCom ještě bez davů fanoušků

Gamescom 2025
Gamescom 2025
Gamescom 2025

„GamesCom 2025 opět nastavil nový standard pro velké mezinárodní akce. GamesCom kombinuje obchod a zábavu jako žádná jiná akce na světě, o čemž svědčí 1 568 vystavovatelů na celkové výstavní ploše 233 000 metrů čtverečních. S rekordními čísly téměř ve všech kategoriích, obrovskou rozmanitostí zážitků a globální účastí je GamesCom nejdůležitější událostí pro globální herní komunitu,“ uzavírá Gerald Böse, prezident a generální ředitel společnosti Koelnmesse.

Příští GamesCom proběhne od 26. do 30. srpna 2026 opět v německém Kolíně nad Rýnem.

Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Začal nejvýznamnější herní svátek GamesCom. Podívejte se, jak vypadá bez davů

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Už šestnáct let se (s covidovou přestávkou) na konci prázdnin koná v Německu největší setkání fanoušků počítačových her na světě. Účastní se ho statisíce lidí a samozřejmě ani my jsme si ho nemohli...

Kéž byste na tom prodělali co nejvíc peněz. Nová hra vyvolala hněv fanoušků

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Oznámení nové hry od studia ZA/UM vyvolalo vlnu hněvu. Novinka sice působí zajímavě, ale pozadí vývoje tohoto projektu nedá spát fanouškům předchozího titulu Disco Elysium, kteří stále nemohou vedení...

Byl ponižován a týrán. Smrt streamera vyvolala pobouření, probíhá vyšetřování

Francouzský streamer Raphaël Graven, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel ve věku 46 let během živého vysílání ve spánku. Na internetu se posléze začaly objevovat znepokojivé...

Ukradli mi obličej, zlobí se streamer. Sexy akci propagují AI klony

Úspěšná hra The First Descendant tentokrát vzbudila rozruch něčím jiným, než sexy pózami spoře oblečených hrdinek. Hráči si všimli, že hru na sociálních sítích propagují streameři vytvoření umělou...

Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom

Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i...

Herní svátek GamesCom navštívil rekordní počet lidí

Zatímco dříve býval GamesCom vnímán jako vedlejší, menší akce, která žila ve stínu slavné E3 v Los Angeles, postupně se etabloval v nejvýznamnější herní svátek na světě. Potvrzuje to i letošní...

26. srpna 2025  13:27 0

Zmutovaní soudruzi. Cronos je brutální horor v kulisách socialismu

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Novinka od polských hororových specialistů z Bloober Teamu nejvíce ze všeho připomíná Dead Space v kulisách těžkého socialismu. Jak jsme si mohli na vlastní ruce vyzkoušet, více než na originalitu...

26. srpna 2025 0

Na tuto hru se na veletrhu stály největší fronty. Vydání je už za rohem

Po dlouhých letech čekání konečně víme, kdy Hollow Knight: Silksong vyjde. Začátek září bude pro fanoušky svátkem, hru si navíc mohli vyzkoušet i na veletrhu Gamescom, kde se na ni stály ohromné...

26. srpna 2025 0

Borderlands 4

vydáno 25. srpna 2025  19:59,  aktualizováno  20:02

Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World

vydáno 25. srpna 2025  13:53,  aktualizováno  14:13

Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom

Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i...

25. srpna 2025  11:10 2

Jsem kyberšikanován, tvrdí agresor, který týral dnes již zesnulého streamera

Až smrt francouzského streamera Raphaëla Gravena, který čelil dlouhodobému fyzickému i psychickému násilí ze strany „kolegů“, přiměla jednat francouzské úřady i streamovací platformu Kick. Jeden z...

25. srpna 2025 6

Cronos: The New Dawn

vydáno 24. srpna 2025  22:29,  aktualizováno  22:29

Silent Hill f

vydáno 24. srpna 2025  15:14

ANKETA: Navštívili jste někdy herní svátek GamesCom?

V neděli ve večerních hodinách se uzavřou brány největší herní evropské akce GamesCom v německém Kolíně. V anketě se ptáme, zde jste se ho někdy zúčastnili, případně zda vás to láká?

24. srpna 2025 10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mlha, démoni a školačky v minisukních. Značka Silent Hill je tak moc zpátky!

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Po dlouhých letech ve stínu se kultovní hororová značka Silent Hill vrátila v nebývalé síle. Na loňský famózní remake druhého dílu letos naváže zbrusu nové pokračování s mysteriózním podtitulem „f“....

24. srpna 2025 2

RECENZE: Drag x Drive láká na unikátní ovládání, herně je to nuda

50 %

Sportovní hra Drag x Drive láká na neotřelé ovládání konzole Switch 2. Po herní stránce už to ovšem taková sláva není, spíš ji lze vnímat jako rozšířené technologické demo.

Switch 2
23. srpna 2025 0

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.