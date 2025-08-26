GamesCom není jen pro novináře a tvůrce obsahu. Vyzkoušet si hry, které mnohdy vyjdou až za pár měsíců, má příležitost každý fanoušek. Je však nutné počítat s tím, že ubytování je třeba si zajistit měsíce dopředu a že na hry se čekají v některých případech opravdu dlouhé fronty. I přesto je to skvělý zážitek.
Zatímco loňský ročník přivítal 335 tisíc návštěvníků, letos se jejich počet vyhoupl na 357 tisíc, a to ze 128 různých zemí. Vystavovatelů se zúčastnilo 1 568 ze 72 zemí.
Rekordy trhal i digitální dosah, jen v sobotu večer sledovalo obsah GamesComu více než 630 milionů diváků po celém světě, což představuje nárůst o 105 procent oproti předchozímu roku. Z toho 72 milionů diváků sledovalo zahajovací ceremoniál Opening Night Live s nárůstem diváku o 80 procent oproti loňsku.
Podívejte se, jak vyadá GamesCom ještě bez davů fanoušků
„GamesCom 2025 opět nastavil nový standard pro velké mezinárodní akce. GamesCom kombinuje obchod a zábavu jako žádná jiná akce na světě, o čemž svědčí 1 568 vystavovatelů na celkové výstavní ploše 233 000 metrů čtverečních. S rekordními čísly téměř ve všech kategoriích, obrovskou rozmanitostí zážitků a globální účastí je GamesCom nejdůležitější událostí pro globální herní komunitu,“ uzavírá Gerald Böse, prezident a generální ředitel společnosti Koelnmesse.
Příští GamesCom proběhne od 26. do 30. srpna 2026 opět v německém Kolíně nad Rýnem.
|
Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom