náhledy
Už šestnáct let se (s covidovou přestávkou) na konci prázdnin koná v Německu největší setkání fanoušků počítačových her na světě. Účastní se ho statisíce lidí a samozřejmě ani my jsme si ho nemohli nechat ujít.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
S láskou vzpomínáme na dobu, kdy se pořádal v nedalekém Lipsku. Tamní kapacita ovšem nestačila, a tak se přesunul do většího, ovšem také vzdálenějšího Kolína nad Rýnem. Vyzkoušeli jsme všechny způsoby dopravy: vlak, letadlo, autobus… Ale nejefektivnější způsob je stále auto.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
I tak je zhruba sedmihodinová cesta velmi únavná a pořádně při ní vyprahne. Místní specialitou je ovšem fakt, že se pivo pije z malých skleniček o objemu 0,2 litru. A navíc se člověk chce po dlouhém sezení spíš rozvalit, takže to řešíme lahvově.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
První den je jen pro novináře a lidi z „byznysu“. To znamená, že ráno drtivá většina areálu ještě „spí“ a chodby, na kterých později není k hnutí, zejí prázdnotou.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Například Bondova Jaguára (aspoň myslím, že je to Jaguár) ze začátku skrývá ochranná plachta.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Silent Hill F je jedním z největších taháků výstavy a máme přislíbenou několikahodinovou hratelnou ukázku. V tuto chvíli se ale před exponovaným stánkem jen nudí jedna slečna.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
I obchodníci s merchem teprve rozbalují nekonečné zásoby v Číně vyrobených předražených krámů. Ale i na prodejním „patře“ se dají najít klenoty. Například tato oděvní řada inspirovaná Zaklínačem ničím nepřipomíná nevkusná trika, která jsme tu od CD Projektu dostávali někdy před jedenácti lety.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Dobré je, že je toto jedna z mála šancí, jak si bez front zahrát hru, ke které se nepodařilo dopředu dohodnout schůzku.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Špatné je naopak to, že se někde ani neobtěžují kvůli těm pár bloudícím duším zapínat počítače.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Jako správný šprt přicházím na ukázku z nadějné Pragmaty jako první. Zítra tady budou několikahodinové fronty, teď tu stojím jako kůl v plotě.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Společnost Capcom rozhodně přípravu nepodcenila a na GamesCom přijela v nejlepší formě. Její stánek je obrovský a Resident Evil 9 zatím vypadá jako nejdiskutovanější hra výstavy.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Dokonce už na místo povolali maskoty. Zombie se teprve rozhýbávají na pětidenní šichtu, ale přece jen mi celkem ochotně zapózovaly.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Kde se ale pořadatelé neupejpají hned od začátku, je hlasitost. Jakou hru propagují na tomto pódiu, už jsem zvládl zapomenout, ale řízný beat a kouřové efekty mi vrací vzpomínky na období, kdy jsem vymetal taneční kluby.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Jedním ze stereotypů o počítačových hráčích je, že jde o obtloustlé nerdy, kteří se zadýchají při stoupání do schodů. Ano, jsou tu jistě i tací, ale hojně navštěvovaná opičí dráha dokazuje, že bychom neměli paušalizovat.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Tohle je teoreticky zajímavé, byť potenciálně velmi bolestné. Otevřená aréna pro bitvy ve virtuální realitě… Co by se asi tak mohlo pokazit, že?
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Svůj stánek tu má i Česká republika, která nedávno rozhodla, že bude dotacemi podporovat nejen filmy, ale i hry. A rozhodně se tady neztratí…
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Stánek Phantom Blade dokonale ukazuje stále masivnější oblibu tzv. soulslike her. Loni nebyl problém se u nich stavit „naslepo“ a zahrát si, letos mají stánek dvakrát větší a všechna místa vybookovaná. Což asi nevadí – nepředpokládáme, že by se odminule něco zásadně změnilo a času je i tak málo.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Všeobecná nadrženost na Hollow Knight: Silksong mě zcela míjí, od toho máme v redakci jiné experty. Ale minimálně hodinová fronta od úplného začátku o něčem vypovídá. Ta hra je legenda, ještě než vyjde.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Nechybí tu samozřejmě ani Lego. Tohle bude brzy jediný čístý záchod na celém výstavišti.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Každopádně s postupujícím časem se na scéně děje stále více takových těch klasických věcí, které by se na herním festivalu daly očekávat. Tak aby to nebylo nevypadalo, že fotíme jen blbosti, tak tady máte cosplayery...
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
...holky s velkými bambitkami a krátkými sukněmi, pózujícími u nadupaného auta...
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
...ale i na pohodu vysmátou ovci. A mezitěmito lákadly celý den pobíháme a snažíme se vyzkoušet, co nejvíc videoher, abychom vám o nich mohli psát seriózní články.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Věřte, že to není sranda, všeho moc škodí. Po celém dnu mezi hrami už před sebou nevidíte stříbrný wolksvagen ale Kingdom Come: Deliverance.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz