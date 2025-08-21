Začal nejvýznamnější herní svátek GamesCom. Podívejte se, jak vypadá bez davů

Honza Srp
Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) - Už šestnáct let se (s covidovou přestávkou) na konci prázdnin koná v Německu největší setkání fanoušků počítačových her na světě. Účastní se ho statisíce lidí a samozřejmě ani my jsme si ho nemohli nechat ujít.
Gamescom 2025 Gamescom 2025 Gamescom 2025 Gamescom 2025 Gamescom 2025 Gamescom 2025 Gamescom 2025 Gamescom 2025 Gamescom 2025 Gamescom 2025 Gamescom 2025 Gamescom 2025

vydáno 21. srpna 2025  14:45,  aktualizováno  14:46

