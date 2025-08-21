|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Začal nejvýznamnější herní svátek GamesCom. Podívejte se, jak vypadá bez davů
Nadšenec postavil svět Skyrimu z Lega. Potřeboval na to 73 761 dílků
Přes dva a půl roku strávil herní nadšenec Ian Roosma stavbou mapy populárního RPG The Elder Scrolls: Skyrim z kostiček Lega. Obrovské panorama obsahuje každou významnou nadzemní část hry a s...
Začal nejvýznamnější herní svátek GamesCom. Podívejte se, jak vypadá bez davů
Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Už šestnáct let se (s covidovou přestávkou) na konci prázdnin koná v Německu největší setkání fanoušků počítačových her na světě. Účastní se ho statisíce lidí a samozřejmě ani my jsme si ho nemohli...
Evropský videoherní svátek je za rohem. Na tyto hry se těšíme
Gamescom, největší videoherní veletrh v Evropě, přivítá návštěvníky už příští týden. My u toho nebudeme chybět a přinášíme přehled zásadních herních titulů, které se zde objeví. Vybrané z nich se...
Byl ponižován a týrán. Smrt streamera vyvolala pobouření, probíhá vyšetřování
Francouzský streamer Raphaël Graven, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel ve věku 46 let během živého vysílání ve spánku. Na internetu se posléze začaly objevovat znepokojivé...
Ukradli mi obličej, zlobí se streamer. Sexy akci propagují AI klony
Úspěšná hra The First Descendant tentokrát vzbudila rozruch něčím jiným, než sexy pózami spoře oblečených hrdinek. Hráči si všimli, že hru na sociálních sítích propagují streameři vytvoření umělou...
Zero Parades
Outlaws + Handful of Missions Remaster
Kirby Air Riders
Začal nejvýznamnější herní svátek GamesCom. Podívejte se, jak vypadá bez davů
Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Už šestnáct let se (s covidovou přestávkou) na konci prázdnin koná v Německu největší setkání fanoušků počítačových her na světě. Účastní se ho statisíce lidí a samozřejmě ani my jsme si ho nemohli...
Byl ponižován a týrán. Smrt streamera vyvolala pobouření, probíhá vyšetřování
Francouzský streamer Raphaël Graven, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel ve věku 46 let během živého vysílání ve spánku. Na internetu se posléze začaly objevovat znepokojivé...
World of Warcraft: Midnight ukázal filmeček, novou rasu a hráčské příbytky
Během zahajovací ceremonie herního svátku Gamescom byl odhalen filmový trailer k nadcházející expanzi Midnight pro World of Warcraft. Studio Blizzard následně celý datadisk detailně představilo. K...
Z nového Resident Evil tuhne krev v žilách. Tleskalo se i seriálu Fallout
Zahajovací show veletrhu Gamescom ukázala spoustu očekávaných herních titulů a nechybělo ani pár příjemných překvapení. Hráči se dozvěděli podrobnosti o chystaném devátém dílu série Resident Evil,...
Horní Lhota
Horní Lhota, okres Ostrava-město
4 990 000 Kč
Ukradli mi obličej, zlobí se streamer. Sexy akci propagují AI klony
Úspěšná hra The First Descendant tentokrát vzbudila rozruch něčím jiným, než sexy pózami spoře oblečených hrdinek. Hráči si všimli, že hru na sociálních sítích propagují streameři vytvoření umělou...