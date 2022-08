Na úvodní show Gamescomu ožily mrtvoly. Konečně se dočkáme Dead Island 2

Známý moderátor Geoff Keighley se opět zhostil role moderátora tradiční úvodní prezentace veletrhu Gamescom, jenž se letos po dvou letech pandemie koronaviru vrátil k prezenční formě. Nemáme to na něj do Kolína nad Rýnem moc daleko a rozhodně se vám ještě přihlásíme s dalšími poznatky z účasti na veletrhu.

Úvodní prezentace začala novinkou Everywhere. Ačkoliv jsme viděli spoustu konceptů a krátkou ukázku, z podivného mixu akce, závodů a sci-fi vizuálů jsme toho moc nevyčetli. Sami vývojáři nám v podstatě prozradili jen název hry a fakt, že vyjde během příštího roku. Tak jsme si tedy „pecku na úvod“ moc nepředstavovali.

Aktuálním hitem mezi sci-fi filmy je Duna a byla by škoda ji pořádně nepodojit i v herním světě. Vedle strategie Spice Wars, která se dá již hrát v předběžném přístupu, tak přibude také titul Dune Awakening, který bude z trochu jiného soudku. Půjde totiž o multiplayerový survival. Víc zatím nevíme, ani nepadlo datum vydání.

O slovo se přihlásil nový herní hardware od Sony. Nejsou to však ani VR brýle, ani nová konzole, ale vylepšený gamepad pro náročné uživatele. DualSense Edge oproti standardnímu ovladači u PlayStationu 5 nabídne tlačítka navíc, vyšší míru přizpůsobitelnosti ovládání či vyměnitelné analogové páčky. O dostupnosti se ještě zřejmě dozvíme něco víc v budoucnu.

PlayStation @PlayStation Get a first look at the DualSense Edge wireless controller: https://t.co/PJEVb216T2



Customizable controls, back buttons, changeable stick caps, on-controller interface and more https://t.co/sAtVdrg6Us oblíbit odpovědět

Zpět ke hrám a rovnou k jedné z nejočekávanějších na konci letošního roku. The Callisto Protocol jsme viděli už mockrát, ovšem na další herní ukázku si rozhodně stěžovat nebudeme. Tentokrát nám spoluautoři slavné série Dead Space ukázali, jak se budou chovat mutanti ve hře a co všechno nepěkného se nám může stát, pokud se jim nedovedeme ubránit.

Na pořádně temné fantasy se můžeme těšit u The Lords of the Fallen od Hexworks studio. Což může leckoho zmást, protože mělo jít o druhý díl, jenže místo aby jej autoři pojmenovali Lords of the Fallen 2 (což bylo původně v plánu), tak raději změnili jméno původního dílu na Lords of the Fallen (2014). Pokud to nechápete, nejste sami. Hra vyjde příští rok.

Pokud jste předloni měli rádi roztomilé Moving Out, můžete se těšit na dvojku. Moving Out 2 půjde opět hrát ve více lidech na jedné obrazovce a samozřejmě se znovu zaměří na vystěhovávání domácností. Dojde na prohazování gauče oknem a další blázniviny. Hra by měla dorazit příští rok.

O slovo se přihlásila také očekávaná hra ze světa Harryho Pottera, Hogwarts Legacy. Ačkoliv jsme se nedávno dozvěděli, že se datum vydání posouvá na únor příštího roku, i tak je dobré hru dále představovat zájemcům. V novém traileru jsme mohli vidět temnou stránku kouzelnického světa, kde nebudou chybět ani tzv. „kletby, které se nepromíjejí“.

Ačkoliv se projekt přesunul od původních autorů z Telltale přímo ke zdroji (Gearbox studio), příznivce série Borderlands mohou zaujmout New Tales from Borderlands. S původní hrou toho zřejmě po dějové lince moc společného mít nebude, alespoň se však bude držet důrazu na příběh a možnosti si vybrat, jakým se bude ubírat. New Tales from Borderlands vyjdou 21. října.

Show trochu přidala na tempu a v rychlém sledu ukázala přídavek do Dying Light 2 s názvem Bloody Ties, který dorazí 13. října. Následuje pirátská strategie Tortuga: A Pirate’s Tale, která zatím nezná datum vydání. Kooperativní řežba Marauders of Team 17 pak bude dostupná v předběžném přístupu už letos v říjnu.

Sonic Frontiers chce Sega opravdu vydat ještě letos. A dokonce tomuto titulu, který u hráčů zatím spíše budí rozpaky, věří natolik, že si vybrala datum 8. listopadu. To je jen den před vydáním nového God of War. Musíme ovšem uznat, že tento trailer s ježkem Sonicem už vypadal o něco lépe.

Jméno Quantic Dream slýcháme rádi. Ve spojení s Parallel Studio pracují na podmořské hře Under the Waves. I zde bude jistě kladený důraz hlavně na příběh, vrátíme se do 70. let, abychom prozkoumali záhady Severního moře. Under the Waves by mělo vyjít až někdy příští rok.

Kozy jsme mohli vidět v novém traileru na Goat Simulator 3. Hře už jsme se podrobněji věnovali během začátku letošního léta, kdy byla odhalena. I tak nás ovšem nepřestává fascinovat míra šílenství, kterou nám ukázky ze hry odhalují. Goat Simulator 3 vyjde 17. listopadu.

Na Return to Monkey Island už nebudeme muset čekat moc dlouho. Nový díl ze slavné série adventur totiž v novém traileru potvrdil, že si jej zahrajeme už 19. září.

Pokud vás baví fantasy tahové hry s figurkami, především ty ve stylu Warhammer 40 000, pak se nejspíše budete těšit na Moonbreaker. Dělá na něm studio Unknown Worlds, které známe díky populární Subnautice. Hra dorazí na podzim do předběžného přístupu na PC a Mac.

Karetní hru ve spojení se střílečkou jsme tu sice měli nedávno v podobě Neon White, ovšem zřejmě je čas na další. Ještě o něco barvitějším titulem má být Friends vs Friends, ve kterém také budete během střílení sbírat kartičky. Datum vydání je zatím neznámé.

Velice zajímavě vypadá „soulslike“ hra Lies of P, která vypráví příběh Pinocchia. Ano, čtete správně, i na tyto motivy se dá udělat temná akční řežba. Její styl se nám však líbí, připomíná legendární Bloodborne. Lies of P vyjde příští rok a dobrou zprávou pro majitele předplatného od Xboxu je to, že si ji budou moci zahrát hned v první den.

Následoval další rychlý sled trailerů. Stranded Alien Dawn vyjde už tento říjen, na Atlas Fallen si budeme muset počat až do příštího roku. Homeworld 3 se pochlubil novou herní ukázkou a následovaly pak dva přední tituly čínského herního giganta Tencent. Genshin Impact představil chystaný obsah a Honkai Starrail zase nastínil svůj příběh.

Ačkoliv nám na první pohled High on Life (vychází letos v prosinci) od tvůrců seriálu Rick and Morty nepřišel tak špatný, na novou herní ukázku, kde vám zbraně neustále kecají do boje proti bossovi, se opravdu moc dobře nedívalo. Možná to jen není náš šálek kávy. Posuďte sami:

U sci-fi žánru ještě chvíli zůstaneme. Nejprve se ukázalo Hardspace Shipbreaker, které dělí už jen měsíc od vydání, a následně pak dorazila i novinka od studia Telltale, založená na známé knižní sérii The Expanse. Na ni si však ještě počkáme, má dorazit až příští rok v létě.

Něco, co si v redakci s kolegy opravdu toužíme zahrát, je Killer Klowns From Outer Space The Game. Už jen kvůli tomu jménu. Hra vyrobená podle filmové předlohy z osmdesátých let má být asymetrický kooperativní multiplayer, konkrétně tří hráčů proti sedmi. A bude plná vraždících klaunů. Dočkáme se jí začátkem příštího roku.

Trojice titulů Wyrdsong, Where Winds Meet a Scars Above zatím nemá ani datum vydání, takže se ještě nejspíše v budoucnu dozvíme něco více. Zato dvou nových civilizací do Age of Empires 4 (Osmanů a válečníků z Mali) se dočkáme už 25. října. No a blíží se i vydání Gotham Knights, a to dokonce dříve, než bylo původně plánováno – 21. října.

Následoval poměrně bizarní segment show, kde nejprve Hideo Kojima opět neukázal ani drobeček ze své nové hry, ovšem pochlubil se novým podcastem. A následně jsme mohli také vidět trailer na elektrický automobil značky Mini, který se stylizuje jako pokémon Pikachu. Těžko říci, co nám z této dvojice přišlo divnější.

V dalším rychlém sledu trailerů těsně před závěrem show jsme mohli vidět ukázky z her Warhammer 40k Darktide, Blacktail, Outlast Trials, The Finals nebo Phantom Hellcat a také nový obsah do akce CrossfireX. A Dorf Romantik, což je hra ve stylu deskové hry Carcasonne, vyjde 29. září na Nintendo Switch.

Asi by to bylo trochu větší překvapení, kdyby vše neuteklo už pár dní dopředu, ale i tak jsme nadšení ze vzkříšení Dead Island 2. Hra, kterou autoři představili už v roce 2014, nakonec přeci jen vyjde. Divokou řežbu na ostrově plném zombíků si zahrajeme dokonce už na začátku příštího roku, konkrétně 3. února. Autoři se proto vedle klasického traileru nezapomněli pochlubit ani ukázkou přímo ze hry.