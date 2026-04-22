Předplatná Game Pass Ultimate a PC zlevnila, ale je to něco za něco

Předplatná Game Pass Ultimate a Game Pass PC zlevnila s okamžitou platností. Ultimate nyní stojí 499 korun měsíčně, namísto původních 669 korun. A PC verze vyjde po novém na 319 korun měsíčně, v tomto případě cena spadla z 369 korun.
Má to ovšem háček. Ani jedna verze ze všech předplatných nyní nenabídne nové Call of Duty hned v den vydání. Do předplatných zamíří až zhruba o rok později. Letos očekáváme, alespoň na základě leaků, díl Call of Duty: Modern Warfare 4.
„Nové hry ze série Call of Duty budou do služeb Game Pass Ultimate a PC Game Pass přidány během následujícího vánočního období, zatímco stávající tituly ze série Call of Duty, které jsou již v nabídce, zůstanou i nadále k dispozici,“ uvedl Microsoft.
Strategie Game Passu byla prostá – Xbox v předplatném nabízel hry ze své stáje hned v den vydání. Jenže pak si v rámci obří akvizice pořídil vydavatelství Activision Blizzard a tedy i továrnu na peníze v podobě válečné série Call of Duty. A tady začaly problémy. Právě přes Call of Duty mu v předplatném utíkaly velké peníze.
Současná nabídka předplatného
|Verze předplatného
|Cena (měsíčně)
|Základní benefity
|Xbox Game Pass Essential (dříve Core)
|239 korun
|• Více než 50 her na konzoli Xbox, PC i cloud • Online multiplayer na konzoli • Streamování her (včetně vlastních) • Bonusové benefity (např. League of Legends, Warzone)
|Xbox Game Pass Premium
|329 korun
|• Více než 200 her na konzoli, PC i cloud • Nové hry od Xboxu přidány do 12 měsíců od vydání • Rychlejší streamování • Online multiplayer + bonusy (Warzone, LoL)
|Xbox Game Pass Ultimate
|499 korun
|• Více než 400 her na konzoli, PC i cloud • Day-one nové hry (Xbox + vybrané third-party, kromě nových Call of Duty) • EA Play + Ubisoft+ Classics + Fortnite Crew • Nejlepší kvalita streamování • Online multiplayer všude
|PC Game Pass (jen pro PC)
|319 korun
|• Více než 300 her pouze na PC • Nové hry od Xboxu day-one (kromě nových Call of Duty) • EA Play • Streamování na PC