Předplatná Game Pass Ultimate a PC zlevnila, ale je to něco za něco

Ondřej Zach
  9:09
Že je herní předplatné Game Pass až příliš drahé, nedávno připustila přímo šéfka herní divize Microsoftu Asha Sharma. Zlevnění ovšem znamená i ztrátu cenného titulu.

Předplatná Game Pass Ultimate a Game Pass PC zlevnila s okamžitou platností. Ultimate nyní stojí 499 korun měsíčně, namísto původních 669 korun. A PC verze vyjde po novém na 319 korun měsíčně, v tomto případě cena spadla z 369 korun.

35 fotografií

Má to ovšem háček. Ani jedna verze ze všech předplatných nyní nenabídne nové Call of Duty hned v den vydání. Do předplatných zamíří až zhruba o rok později. Letos očekáváme, alespoň na základě leaků, díl Call of Duty: Modern Warfare 4.

„Nové hry ze série Call of Duty budou do služeb Game Pass Ultimate a PC Game Pass přidány během následujícího vánočního období, zatímco stávající tituly ze série Call of Duty, které jsou již v nabídce, zůstanou i nadále k dispozici,“ uvedl Microsoft.

Strategie Game Passu byla prostá – Xbox v předplatném nabízel hry ze své stáje hned v den vydání. Jenže pak si v rámci obří akvizice pořídil vydavatelství Activision Blizzard a tedy i továrnu na peníze v podobě válečné série Call of Duty. A tady začaly problémy. Právě přes Call of Duty mu v předplatném utíkaly velké peníze.

Současná nabídka předplatného

Verze předplatnéhoCena (měsíčně)Základní benefity
Xbox Game Pass Essential (dříve Core)239 korun• Více než 50 her na konzoli Xbox, PC i cloud • Online multiplayer na konzoli • Streamování her (včetně vlastních) • Bonusové benefity (např. League of Legends, Warzone)
Xbox Game Pass Premium329 korun• Více než 200 her na konzoli, PC i cloud • Nové hry od Xboxu přidány do 12 měsíců od vydání • Rychlejší streamování • Online multiplayer + bonusy (Warzone, LoL)
Xbox Game Pass Ultimate499 korun• Více než 400 her na konzoli, PC i cloud • Day-one nové hry (Xbox + vybrané third-party, kromě nových Call of Duty) • EA Play + Ubisoft+ Classics + Fortnite Crew • Nejlepší kvalita streamování • Online multiplayer všude
PC Game Pass (jen pro PC)319 korun• Více než 300 her pouze na PC • Nové hry od Xboxu day-one (kromě nových Call of Duty) • EA Play • Streamování na PC
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.