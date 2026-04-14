Game Pass je příliš drahý, připustila nová šéfka Xboxu. Chystají se změny

Ondřej Zach
  11:54
Předplatné Game Pass je stěžejní část herní divize Microsoftu. Xbox však i po letech stále hledá udržitelný model fungování.

Strategie Game Passu byla prostá – Xbox v předplatném nabízel hry ze své stáje hned v den vydání. Jenže pak si v rámci obří akvizice pořídil vydavatelství Activision Blizzard a tedy i továrnu na peníze v podobě válečné série Call of Duty. A tady začaly problémy.

Asha Sharma
Nový Game Pass
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
72 fotografií

Microsoft se nechce úplně vzdát svojí vize, tedy že své hry dává do Game Passu hned. Ale v případě Call of Duty mu tak utíkají velké peníze. Loni proto výrazně zdražil a předplatné překopal, ale ani tato podoba není konečná. Aktuálně má být na stole i varianta, že Call of Duty bude z předplatného vyňato.

„Game Pass je pro Xbox klíčový. Je také jasné, že současný model není konečný,“ sdělila nová šéfka Asha Sharma zaměstnancům (via The Verge).

„Z krátkodobého hlediska se Game Pass stal pro hráče příliš drahým, takže potřebujeme lepší poměr ceny a hodnoty. Z dlouhodobého hlediska budeme Game Pass vyvíjet do flexibilnějšího systému, jehož testování a zvládnutí bude nějakou dobu trvat.“

Radši mlčím, nebo mi nápady ukradne AI, prohlásil známý vývojář
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Kdo jsou kempeři, šmoulové a enpécéčka, aneb rozumíte hráčskému slangu?

Hráč CS:GO Sp1cay, kterému se podařil neopakovatelný zásah.

Před pár lety jsme přinesli kvíz na herní slang, který byl mezi čtenáři velmi populární. Od té doby se mnohé změnilo... ale mnoho naopak zůstalo stejné a hráči se stále dorozumívají především pomocí...

Vzpomínáme na další zapomenuté poklady z herního pravěku. Hráli jste některý?

Wacky Wheels

Pojďte se s námi vypravit do herní minulosti a zavzpomínat si na tituly, které byly ve své době oblíbené, ale nakonec se na ně trochu, nebo úplně zapomnělo. A opět se podíváme, jak to pokračovalo a...

Mladá a sexy Lara to letos možná nestihne

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Slavná herní archeoložka Lara Croft chystá velký návrat na scénu. V přípravě je nejenom hraný seriál, ale rovnou i dvě videohry. Jedna má vyjít letos, objevují se však zvěsti, že to nestihne.

Herní propadáky nemají dno. Další titul oznámil konec už po pár týdnech

The Cube, Save Us

Seznam neúspěšných projektů multiplayerových her se letos rychle rozrůstá. Čerstvým přírůstkem je titul The Cube, Save Us, kterému autoři po třech týdnech od vydání už plánují vypnout servery.

Stáří klepe na dveře. Neuvěříte, že od vydání těchto her už uteklo deset let

D.Va z Overwatch

Možná máte pocit, že tyto hry vyšly nedávno, ale ono to je už rovných deset let od vydání. Na některých to možná bude i poznat, na jiných se však desáté výročí prakticky nepodepsalo a pořád jde o...

Slavné hororové sérii je letos 30 let, podívejte se na její proměnu v čase

Lady Dimitrescu v Resident Evil Village

Slavná série akčních hororů Resident Evil letos oslavila 30 let od svého vzniku. Prohlédněte si, jak se během této doby proměnily hlavní díly série, od toho prvního z roku 1996 až po nedávný Requiem.

14. dubna 2026 3

RECENZE: AI zase zlobí, tentokrát v Pragmata na Měsíci

70 %
Pragmata

Žijeme v době obrovských technologických pokroků. Svět se řítí kupředu neuvěřitelnou rychlostí a kam až nás zavede věk AI, je nejisté. To, jak moc může AI „šibnout“, už jsme si mohli zažít...

PC
13. dubna 2026 3

Letošní Call of Duty by nemuselo vyjít v předplatném Game Pass

Call of Duty: Black Ops 7

Microsoft vážně přemýšlí o tom, že letošní díl válečné střílečky Call of Duty nevydá ve svém předplatném Game Pass. Tvrdí to známý insider Jez Corden, podle kterého se to jednoduše nevyplácí.

13. dubna 2026  11:30 0

Vzpomínáme na další zapomenuté poklady z herního pravěku. Hráli jste některý?

Wacky Wheels

Pojďte se s námi vypravit do herní minulosti a zavzpomínat si na tituly, které byly ve své době oblíbené, ale nakonec se na ně trochu, nebo úplně zapomnělo. A opět se podíváme, jak to pokračovalo a...

13. dubna 2026 9

KVÍZ: Kdo jsou kempeři, šmoulové a enpécéčka, aneb rozumíte hráčskému slangu?

Hráč CS:GO Sp1cay, kterému se podařil neopakovatelný zásah.

Před pár lety jsme přinesli kvíz na herní slang, který byl mezi čtenáři velmi populární. Od té doby se mnohé změnilo... ale mnoho naopak zůstalo stejné a hráči se stále dorozumívají především pomocí...

vydáno 12. dubna 2026

Nový trend TikToku je inspirován videohrami. Teenageři utíkají před ochrankou

Lidé se vloupávají do scientologického sídla v Los Angeles

Výzev, kdy uživatelé TikToku stádně opakují činnosti hraničící s šílenstvím, už jsme tu měli spoustu. Ta nejnovější si ale zjevně bere inspiraci z klasických videoher. Lidé se v ní vloupávají do...

11. dubna 2026 3

Nedoplatíme se. Herní konzole příští generace mohou být absurdně drahé

Premium
Nová verze Sony PlayStation 5

Současný vývoj situace na trhu s hardwarem se pro příští generaci herních konzolí nevyvíjí dobře. Pokud krize s nedostatkem paměťových čipů a dovozových tarifů nepoleví nebo se přidá nějaká další...

11. dubna 2026 4

Mrtvoly nepočkají. Stáhněte si zcela zdarma kultovní simulátor hřbitova

Graveyard Keeper

Ve hře Graveyard Keeper se stanete hrobníkem, který pečuje o hřbitov. Hru si aktuálně můžete stáhnout zcela zdarma, a to na PC, PlayStation i Xbox.

10. dubna 2026  10:18 4

Herní propadáky nemají dno. Další titul oznámil konec už po pár týdnech

The Cube, Save Us

Seznam neúspěšných projektů multiplayerových her se letos rychle rozrůstá. Čerstvým přírůstkem je titul The Cube, Save Us, kterému autoři po třech týdnech od vydání už plánují vypnout servery.

10. dubna 2026 6

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stáří klepe na dveře. Neuvěříte, že od vydání těchto her už uteklo deset let

D.Va z Overwatch

Možná máte pocit, že tyto hry vyšly nedávno, ale ono to je už rovných deset let od vydání. Na některých to možná bude i poznat, na jiných se však desáté výročí prakticky nepodepsalo a pořád jde o...

9. dubna 2026 3

Se Star Wars Eclipse to nevypadá vůbec dobře, záchranný projekt selhal

Star Wars Eclipse

Příběhová hra Star Wars Eclipse, která má klást důraz na větvící se dějové linky, byla ohlášena už v roce 2021. Od té doby se nic moc neděje a nejnovější informace potvrzují problematický vývoj.

8. dubna 2026  9:38 3

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.