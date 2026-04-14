Game Pass je příliš drahý, připustila nová šéfka Xboxu. Chystají se změny

Strategie Game Passu byla prostá – Xbox v předplatném nabízel hry ze své stáje hned v den vydání. Jenže pak si v rámci obří akvizice pořídil vydavatelství Activision Blizzard a tedy i továrnu na peníze v podobě válečné série Call of Duty. A tady začaly problémy.
Microsoft se nechce úplně vzdát svojí vize, tedy že své hry dává do Game Passu hned. Ale v případě Call of Duty mu tak utíkají velké peníze. Loni proto výrazně zdražil a předplatné překopal, ale ani tato podoba není konečná. Aktuálně má být na stole i varianta, že Call of Duty bude z předplatného vyňato.
„Game Pass je pro Xbox klíčový. Je také jasné, že současný model není konečný,“ sdělila nová šéfka Asha Sharma zaměstnancům (via The Verge).
„Z krátkodobého hlediska se Game Pass stal pro hráče příliš drahým, takže potřebujeme lepší poměr ceny a hodnoty. Z dlouhodobého hlediska budeme Game Pass vyvíjet do flexibilnějšího systému, jehož testování a zvládnutí bude nějakou dobu trvat.“
|
Radši mlčím, nebo mi nápady ukradne AI, prohlásil známý vývojář