Konečně pořádná herní adaptace Hry o trůny? Kingsroad vzbuzuje naděje

Také vás během předávání herních Oscarů tak nadchl trailer na hru Game of Thrones: Kingsroad (viz náš článek)? Konečně pořádná adaptace kultovní značky Hra o trůny, radoval jsem se tehdy a ve fanouškovském zaslepení tehdy solidně vypadající akci označil nálepkou AAA. Bohužel, nakonec se ukázalo, že jde jen o hru na mobilní platformy, takže extáze zase rychle vyprchala.

Ale možná se ještě vrátí. Nový trailer ukazující soubojový systém totiž vůbec, ale vůbec nevypadá špatně. Nejvíce ze všeho připomíná moderní restart značky God of War a kdyby se střihači nesmyslně pokoušeli o detailní záběry, nebo naopak výhledy do široké krajiny plné brutálního doskakování vzdálených objektů, ani bychom nepoznali, že jde jen o přenosné šidítko.

Že by se tentokrát tvůrcům podařilo udělat mobilní hru, která chce své hráče skutečně pobavit, namísto toho, aby se jim jen snažila vyluxovat peníze z účtu? Zkusme být pro změnu také jednou optimisty, ostatně jinak by si její tvůrci kromě Andorid a iOS verze zřejmě nelajsli vydání i PC verze.

Jestli se na to cítíte, můžete se přihlásit do veřejné bety, která poběží od 16. do 22. ledna, plná verze by měla být k dispozici někdy v průběhu letošního roku.