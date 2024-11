Kdo letos získá herního Oscara? Podívejte se na šestici nominovaných

Letošní předávání nejprestižnějších herních cen Game Awards se uskuteční 12. prosince. Celkem se bude hlasovat v devětadvaceti kategoriích, najdeme ovšem mezi nimi i vyloženě okrajové jako třeba „Hra s největším sociálním dopadem“ nebo „Nejlepší podpora komunity.“ Nejsledovanější kategorií samozřejmě bude prestižní ocenění „Hra roku“, které si loni odnesla fenomenální Baldur’s Gate 3 (viz náš článek).

Zaslouží si „pouhý“ datadisk nominaci na hlavní cenu? Herní komunita je v této otázce rozdělená.

Letošní hlasování o „herního Oscara“ se nese v asijském duchu, jen jedinou hru z šestice nominovaných totiž můžeme označit jako západní. Je jí originální karetní hra Balatro, kterou má na svědomí solo nezávislý vývojář (viz naše recenze). Největším favoritem na zisk hlavní ceny je ovšem druhá část remaku kultovní hry Final Fantasy VII, kterou jsme v naší recenzi označili za nejlepší hru této generace. Kdyby se úspěch dal měřit vydělanými penězi, musela by vyhrát čínská řežba Black Myth: Wu-Kong, která za čtyři měsíce od vydání prodala už neuvěřitelných 20 milionů kopií (viz naše recenze).

Nejkontroverznější z celé šestice je nominace „pouhého“ datadisku Shadow of the Erdtree ke hře Elden Ring, která Game Awards vyhrála předloni. Ne snad, že by byl špatný, to naopak (viz naše recenze), ovšem vzhledem k tomu, že se loni „zapomnělo“ na fenomenální Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077, se tak nějak předpokládalo, že do této kategorie mohou postoupit jen „velké“ hry.

Jakou je bezesporu skvělé JRPG Metaphor: ReFantazio, které jsme sice bohužel kvůli jeho velikosti nestihli zrecenzovat, ovšem jeho nominaci zpochybnit nelze. Poslední nominovanou hrou je roztomilá skákačka AstroBot, nejlepší letošní playstationová exkluzivita (viz naše recenze).

Tak komu dáte svůj hlas?