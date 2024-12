Vrať se do hrobu, anebo návrat klasik? Studia exhumují desítky let staré značky

Část 1/3

Letošní předávání Game Awards přineslo desítky zajímavých oznámení, jak úplně nových značek (nové hry od Naughty Dog, Ryu Ga Gotoku nebo Hazelight), tak i pokračování těch dlouhodobě zavedených (Zaklínač, Borderlands, Mafia…). Kromě toho ale i neobvyklé množství návratů značek, o kterých už jsme neslyšeli i dlouhé desítky let a měli jsme za to, že jsou dávno u ledu. Jestli tento krok chcete vnímat jako snahu o návrat do „starých dobrých časů“, anebo jako důkaz nedostatku kreativity, záleží na vás, pravdou ale je, že na spoustu z níže uvedených jmen už dnes vzpomíná jen málokdo.

Tak schválně, kdo z vás hrál v polovině devadesátých let závody Screamer? Vcelku povedená arkáda se nepokrytě inspirovala konzolovým Ridge Racerem, dočkala se dokonce i jednoho pokračování. To už je ale čtvrtstoletí dozadu. V roce 2026 nicméně vyjde nástupce, jenž svojí stylizovanou komiksovou grafikou výrazně připomíná poslední díl Need for Speed.

Nebo třeba Virtua Fighter. Ano, sice jako první bojovka vůbec přišel s 3D postavami, to už bylo ale v roce 1993. Poslední díl, pětka, vyšel v roce 2006 a na Západě ho hraje málokdo. Podaří se návrat na výsluní v režii studia Riu Ga Gotoku (Yakuza, Like a Dragon, Judgement)? Těžko říct, v traileru jsme totiž neviděli nic, čím by se hra mohla prosadit prosadit proti zavedenému triumvirátu Street Fighter, Mortal Kombat a Tekken.