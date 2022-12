Předávání herních Oscarů dopadlo podle očekávání, na novinky bylo ale bohaté

Letošní ročník byl teprve devátým v historii, přesto už se ceny Game Awards dokázaly vyšvihnout do role neprestižnějšího ocenění herního průmyslu.

Elden Ring proměnil svoji reputaci jedné z nejlepších her i v prestižní ocenění.

Hlavním favoritem na nejprestižnější cenu bylo od začátku akční RPG Elden Ring, které počátkem roku pobláznilo herní komunitu (viz náš článek). Do karet mu hrálo i to, že v roce 2019 vyhrála žánrově podobná akce Sekiro: Shadows Die Twice od stejných autorů.

A nepřekvapivě to tak nakonec opravdu dopadlo. O vítězství ho nedokázal připravit žádný z nominovaných, byť mezi ně patřily hity jako God of War: Ragnarok, A Plague Tale: Requiem, Horizon Forbidden West, Stray nebo Xenoblade Chronicles 3.

Kromě samotného předávání cen jsme ale dostali i pořádnou dávku nových oznámení – nové trailery představilo třeba čtvrté Diablo, dosud pouze spekulované Death Stranding 2 nebo Final Fantasy XVI.

Ale vezměme to popořádku. Geoff Keighley ve svých signifikantních keckách nejprve oznámil nejlepší mobilní hru roku, kterou se trochu překvapivě nestalo Diablo Immortal (díky bohu), ale karetní hra Marvel Snap (viz naše recenze). Zaslouženě.

Jsme zvyklí na hodně, ale Hideo Kojima nás stejně zase dokázal vykolejit.

První významnou cenu si ovšem odnesl Christopher Judge za herecký výkon v hlavní roli. Představiteli Kratose ji předal sám Al Pacino a navzdory svému výstřednímu oblečení pronesl černošský herec emotivní projev a vysloužil si dlouhý potlesk. Za nás rozhodně zasloužené!

Ještě větší nadšení ovšem ve fanoušcích videoher vzbudila následná vlna trailerů. Poprvé jsme dostali náhled na pokračování kultovní střílečky Bioshock, které bude mít podtitul Judas (Jidáš), druhým dílem bude pokračovat i nezávislý Hades od Supergiant Games.

Jen tak mezi řečí pak bylo konečně oznámeno dlouho očekávané datum vydání PC verze jedné z vůbec nejlepších playstationových exkluzivit (a co si budeme povídat, jedné z vůbec nejlepších her všech dob) The Last of Us. To magické datum je 3. 3. 2023.

Cenu za nejlepší debut nezávislého studia si odnesla kočíčovina Stray. Ale pak přišel vrchol celého večera. Slavný vývojář Hideo Kojima se představil ve své vrcholné formě a druhý díl svého hitu Death Stranding ukázal našlápnutým trailerem. Záběrem na mrtvé miminko tak trochu překročil Rubikon, jak už jsme se ale z jeho díla mohli mnohokrát přesvědčit, toto nebude jen prvoplánová snaha šokovat.

Zajímavých oznámení ovšem bylo nakonec mnohem víc. Například datum vydání čtvrtého Diabla bylo prezentováno epickým filmečkem připomínajícím zlaté časy studia Blizzard. Dovolenou si můžete naplánovat od 6. 6. 2023.

Zahanbit se nenechali ani Larian Studios s Baldur’s Gate 3. Konzervativní fanoušci prvních dvou dílů mohou namítat, že trailer příliš nerespektuje jejich původní atmosféru, ale hněv jim dlouho nevydrží, vypadá to na RPG jako řemen!

Vlastním trailerem se jinak prezentoval i datadisk k Cyberpunku…

…16 díl ságy Final Fantasy…

… a v neposlední řadě i From Software s pokračováním série Armored Core. Tak schválně, dokážou proměnit svoji třetí hru v řadě v dalšího „Oscara“? To se dozvíme příští rok touto dobou.

Těch oznámení bylo samozřejmě mnohem víc, ale venku pomalu svítá, a tak si po tomto na informace nabitém večeru toužíme trochu odpočinout.