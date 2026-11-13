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Předávání herních Oscarů bude streamovat i Disney+. Slibuje velká oznámení

Ondřej Zach
  10:15
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Slavnostní vyhlášení nejlepších letošních her v rámci The Game Awards, ale i oznámení nových, bude letos k vidění také na streamovací platformě Disney+.

Letošní The Game Awards 2026 proběhnou 10. prosince v Los Angeles (v Česku 11. prosince v 1:30 ráno). Oficiálním kanálem i nadále zůstává YouTube, ceremoniál však bude k vidění i jinde, například na Twitchi, Steamu, X a dalších. Letos se k nim poprvé přidá také Disney+.

Star Wars Jedi: Survivor
Star Wars Jedi: Survivor
Star Wars Jedi: Survivor
Star Wars Jedi: Survivor
91 fotografií

Disney+ se tím snaží přitáhnout víc hráčů a zároveň propagovat své hry a herní obsah. Právě na tuto platformu zamíří například anime Death Stranding Isolations.

Disney ovšem v oblasti her slibuje během ceremonie „velká oznámení a překvapení“. Pokud bych si měl na něco vsadit, tipnul bych plné odhalení Star Wars Jedi 3. Mimo Disney očekáváme třeba další trailer na Resident Evil: Code Veronica Remake.

Resident Evil Veronica

Grand Theft Auto VI

Ačkoliv bude letošní ročník nabitý skvělými hrami, letošní jasný favorit je Grand Theft Auto VI, tedy hra, která vychází pouhý den před uzávěrkou nominací. Dalším velkým favoritem je The Legend of Zelda: Ocarina of Time, což je nejlépe hodnocená letošní hra.

Hry roku podle The Game Awards

Ještě před samotným ceremoniálem zveřejňují organizátoři akce nominace na každou kategorii, zpravidla je to pět nebo šest her, studií nebo konkrétních lidí v závislosti na dané kategorii, obvykle několik týdnů před ceremoniálem. Letošní uzávěrka nominací je 20. listopadu. Poté přijde na řadu odborná porota, která vybírá vítěze.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

Resident Evil Requiem

Letos se do odborné poroty, která je složena ze 100 předních světových herních médií, dostala i redakce Bonuswebu, tedy herní rubriky portálu iDNES.cz. Český hlas zde bude zastupovat spolu s herním webem Games.cz.

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