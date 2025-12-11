Český Kingdom Come bojuje o nejprestižnější herní ocenění, konkurence je však veliká

Honza Srp
Aktualizujeme   20:57
V americkém Los Angeles probíhá předávání prestižních cen Game Awards, což je taková videoherní obdoba filmových Oscarů. Mezi nominanty je letos poprvé i česká hra, historické RPG Kingdom Come: Dliverance 2. Byť rozhodně nepatří mezi favority a očekává se vítězství francouzské „artovky“ Clair Obscure: Expedition 33, držet palce do hlubokých nočních hodin se určitě vyplatí. Minimálně se očekává spousta oznámení včetně novinky od legendárního studia Larian.

I když máme spoustu výhrad vůči moderátorovi Geoffu Keighleymu, „jeho“ ocenění Game Awards se v průběhu let stalo tím nejprestižnějším v celém videoherním průmyslu (přehled vítězů předchozích ročníků najdete tady). Přirovnání k filmovým Oscarům se vyloženě nabízí, i tady se hlavní ceremoniál odehrává v celebritami zaplněném sále v Los Angeles.

Hlavním favoritem na vítězství je francouzské RPG Clair Obscur: Expedition 33 nominované v celkem 12 kategoriích.

Letos poprvé o tu nejcennější trofej zabojuje i česká hra, byť tedy kurz na vítězství historického RPG Kingdom Come: Deliverance 2 je hodně vysoký. Hlavním favoritem je francouzská artovka Clair Obscure: Expedition 33 nominovaná rovnou v dvanácti kategoriích.

Ale i tak mají tuzemští fanoušci důvod k ponocování, kromě samotného předávání se očekává i spousta nových oznámení, své chystané hry tak představí například autoři kultovního Baldur’s Gate III nebo režisér série Uncharted Bruce Straley. My vás samozřejmě o všech zásadních věcech budeme průběžně informovat, takže pokud nemůžete sledovat živě, alespoň refreshujte tuto stránku...

Článek pravidelně aktualizujeme...

Český Kingdom Come bojuje o nejprestižnější herní ocenění, konkurence je však veliká

Postavy ze hry Kingdom Come: Deliverance

V americkém Los Angeles probíhá předávání prestižních cen Game Awards, což je taková videoherní obdoba filmových Oscarů. Mezi nominanty je letos poprvé i česká hra, historické RPG Kingdom Come:...

11. prosince 2025  20:57

