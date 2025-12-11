Český Kingdom Come bojuje o nejprestižnější herní ocenění, konkurence je však veliká

I když máme spoustu výhrad vůči moderátorovi Geoffu Keighleymu, „jeho“ ocenění Game Awards se v průběhu let stalo tím nejprestižnějším v celém videoherním průmyslu (přehled vítězů předchozích ročníků najdete tady). Přirovnání k filmovým Oscarům se vyloženě nabízí, i tady se hlavní ceremoniál odehrává v celebritami zaplněném sále v Los Angeles.
Letos poprvé o tu nejcennější trofej zabojuje i česká hra, byť tedy kurz na vítězství historického RPG Kingdom Come: Deliverance 2 je hodně vysoký. Hlavním favoritem je francouzská artovka Clair Obscure: Expedition 33 nominovaná rovnou v dvanácti kategoriích.
Ale i tak mají tuzemští fanoušci důvod k ponocování, kromě samotného předávání se očekává i spousta nových oznámení, své chystané hry tak představí například autoři kultovního Baldur’s Gate III nebo režisér série Uncharted Bruce Straley. My vás samozřejmě o všech zásadních věcech budeme průběžně informovat, takže pokud nemůžete sledovat živě, alespoň refreshujte tuto stránku...
Článek pravidelně aktualizujeme...