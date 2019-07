Radši hru ukradněte, než abyste ji kupovali od překupníků, prosí vývojáři

Digitální obchod s hrami G2A nemá v očích výrobců počítačových her dlouhodobě dobrou reputaci. Slouží jako jakési virtuální tržiště, kde se přeprodávají tzv. šedé aktivační klíče získané z různých pofidérních zdrojů (viz náš starší článek).

Takovými jsou například hromadné nákupy z kradených kreditních karet nebo ze zemí s jinou cenovou hladinou. G2A se samozřejmě od jakýchkoli ilegálních aktivit distancují a snaží se vzbudit dojem, že fungují jen jako „prostředník“, který nemá jak kontrolovat, odkud získané kódy pochází.

Jde o složitou legislativní oblast, kterou se dosud nepodařilo uspokojivě ošetřit, a tak obchod a řada jemu podobných může oficiálně fungovat dál. Situace už je známá dlouhodobě a vývojáři stále marně hledají způsoby, jak se proti podobným praktikám chránit.



In the latest episode of Fuck G2A:



G2A has taken out sponsored ads on Google, which mean that when you search for our games, you get G2A popping up above our own links — and we make zero money on our games if people buy through the ads.



And when you try to turn their ads off... pic.twitter.com/hSiIkaOLle