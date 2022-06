Padl rekord za nákup figurek Funko Pop, přitom nejsou ani moc hezké

Nejspíše už jste je někdy viděli. Roztomilé plastové figurky známých popkulturních postaviček s disproporční velkými hlavami na vás zírají při každé návštěvě obchodu s komiksy, počítačovými hrami a vlastně vůbec všude tam, kde se často vyskytují nerdi a geekové. Již více než 20 let je vyrábí americká společnost Funko a k dnešnímu dni již bylo vytvořeno cca 10 000 druhů.

Funko Pop figurek už je přes 10 000 druhů, toto je například naštvaný Pikaču.

Většina z nich se prodává zhruba za 400 korun, pak tu jsou ale samozřejmě i vzácnější limitované edice, které mají daleko vyšší hodnotu. Na rozdíl od většiny podobných sběratelských artefaktů, jako jsou třeba vzácné počítačové hry nebo kartičky ovšem není jejich komunita nijak centralizována a tak neexistuje žádná spolehlivá databáze druhotných prodejů, což sběratelům poněkud znesnadňuje fungování. „Je to divoký západ,“ říká ostatně naplno youtuber vystupující na internetu pod přezdívkou Grailmonster.

Přesto se do tohoto oboru rozhodl vrhnout po hlavě a udělal zatím největší oficiální nákup Funko Pop figurek v historii. Za 100 000 dolarů totiž koupil vzácnou kolekci dvou postaviček z filmu Karlík a továrna na čokoládu, Willyho Wonky a Umpa-lumpy. Byly vyrobeny v pouhých deseti kusech, z nichž o většině se dnes ani neví, kde nakonec skončily. Na rozdíl od většiny Funko Pop figurek ovšem tyto dvě nejsou vyvedeny v barvách, ale jen „nudně“ pozlacené, z estetického hlediska jsou tak paradoxně ošklivější, než jejich běžně dostupná varianta. To však není pro jejich hodnotu důležité.

Cena je tak vysoká i kvůli tomuto certifikátu. Navzdory názvu ale není ze skutečného zlata.

Původní majitel prý nejdříve o prodeji nechtěl ani slyšet, nabízená suma ho ovšem přesvědčila a tak nakonec souhlasil i s tím, že celá transakce bude natočena na video. Oba muži se setkali v tématickém „hračkářství“ v americkém městě Glendale a samotné předání tak trochu připomínalo prodej drog z kriminálních seriálů. Prodávající dorazil s opancéřovaným kufříkem, Grailmonster zase s taškou napěchovanou penězi. Když se pak oba muži přesvědčili, že objekty směny jsou pravé, zapózovali před kamerami a rozešli se šťastní do svých domovů.

Nabízí se samozřejmě myšlenka, že je taková částka za plastové figurky absurdní, ale nakupující z nich má evidentně radost. „Budu na ně opravdu dlouho zírat,“ odpověděl se smíchem Grailmonster na otázku reportéra z magazínu Kotaku, co že s nimi má v plánu dále dělat. Sympatický muž si je plně vědom, že na něj většina lidí asi kouká jako na „vesnického idiota“, ale domnívá se, že by z dlouhodobého hlediska mohlo jít o dobrou investici.

Asi není potřeba se příliš zamýšlet, z čeho by měla většina lidí větší radost, že?

„Jsem si jistý, že první milionový prodej kartičky s Pokémonem taky ve své době vypadal opravdu stupidně,“ odpověděl se zřejmou narážkou na streamera Paula Logana, který za jednu takovou nedávno zaplatil přes sto milionů korun a teď jí nosí v podobě nevšedního šperku zavěšenou kolem krku (viz náš článek).

Každopádně Grailmonster nemá v plánu prodávat a chce si ji nechat tak dlouho, jak jen bude moci. „Je mi jedno, že tomu lidé nerozumí. Opravdu si to užívám více než jakékoliv jiné hobby, co jsem kdy měl,“ vzkázal svým případným haterům, kterých kupodivu v komentářích není tolik, kolik by se dalo čekat.