Engine Frostbite vylepšil animaci vlasů. Neuvěříte, že nejsou skutečné

Engine Frostbite pohání drtivou většinu her od společnosti Electronic Arts, ať už jde o závody v otevřeném světě, fotbal nebo příběhovou koridorovou střílečku. I když umožňuje opravdu krásnou grafiku, pracovat s ním je prý někdy peklo, jak dokazuje například příběh nepříliš povedené hry Anthem.



Výsledek je tak působivý, že kvůli němu možná změní image plešatého Hitmana.

Vývoj enginu každopádně stále nekončí, naopak v souvislosti s chystaným příchodem konzolí nové generace nabírá na obrátkách.

Vývojáři ze společnosti DICE, která má Frostbite na starosti, se nyní pochlubili novou technologií umožňující realisticky rozpohybovat vlasy a ochlupení virtuálních postaviček.

Sílu enginu ukazují v krátkém videu, které by klidně mohlo fungovat i jako reklama na šampony. To by ovšem hlavní hrdinkou nemohla být poněkud ujetě vypadající figurína. Každopádně to vypadá skvěle, nemyslíte?