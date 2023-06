Ještě letos vyjde další hra ze světa Pána prstenů. Bude o trpaslících

Po nepovedeném Glumovi si snad herně pozitivní fanoušci Pána prstenů brzy spraví chuť. Ještě letos by totiž měla vyjít kooperativní survival hra The Lord of the Rings: Return to Moria, ve které se budete snažit udržet naživu trpaslíky v nepřáteli zamořených dolech.